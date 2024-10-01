У тіктоці шаленої популярності набирає фільтр "без бороди": емоції чоловіків неоціненні
Джерело:Dexerto
Користувачі тіктока один за одним стають вірусними, публікуючи свої відео з цікавим фільтром. Вони діляться своїми реакціями, водночас з'ясовуючи, який матимуть вигляд без бороди.
Власне, так цей фільтр і називається – "без бороди", пише Dexerto. І, як виявилося, безліч чоловіків дуже зацікавилися, що ж там ховається під їхніми роками випестуваними бородами та вусами.
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Кумедний вірусний фільтр "без бороди" підкорив тікток
Вірусний фільтр "без бороди" штурмує тікток, багато чоловіків залюбки випробовують його і діляться своїми кумедними реакціями. Цей фільтр дозволяє бороданям і вусаням побачити, якими вони стають на вигляд без волосся на обличчі.
Реалістичний ефект створює штучний інтелект на розділеному екрані – на одному боці справжнє зображення користувача з бородою, а на іншому – людина вже без неї.
Для багатьох відкриття стало шокуючим, а їхні реакції – часто зі здивуванням чи розчаруванням – збирають мільйони переглядів. Можете глянути відео нижче та оцінити зображені там веселощі та їхню вірусну привабливість.
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Як користуватися фільтром "без бороди" у тіктоці
Ви можете здивуватися, але цей фільтр насправді є об'єктивом Snapchat. Щоб випробувати його на собі, потрібно мати встановлений відповідний застосунок. А коли ви налаштували Snapchat і увійшли до свого облікового запису, то можете легко скористатися фільтром за таким алгоритмом:
- Відкрийте програму Snapchat на своєму пристрої.
- Торкніться іконки зі смайликом поруч із кнопкою запису.
- У правому нижньому куті виберіть "Дослідити".
- У рядку пошуку введіть "Без бороди" (Beardless).
- Ви побачите об'єктив із такою назвою – запустіть його.
А після застосування фільтра ви можете записати свою реакцію і зберегти відео у відеопам'яті камери. Звідти легко завантажити відео у тікток і приєднатися до вірусного тренду.