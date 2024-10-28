Опытные водители не трогаются с места без уксуса в авто: для чего они его возят с собой
Источник:"Автопилот"
Как правило, уксус ассоциируется у нас с праздниками и холодцом. Также его используют для выпечки или уборки. А еще он, как выяснилось, является незаменимым помощником для водителей.
Так, издание "Автопилот" рассказало, почему водители бросают в автомобили бутылки с уксусом. Причем делают это именно те, кто имеет большой опыт вождения транспортного средства.
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Зачем водителям уксус
Как мы уже отметили в начале, уксус – средство, которое украинцы в быту используют для уборки. Как выяснилось, он еще и помогает ухаживать за транспортными средствами.
Если же быть точнее, то его следует использовать для того, чтобы держать в чистоте хромированные детали вашего авто. Здесь все просто: кислота в составе уксуса не только растворяет грязь и налет. Она еще и делает это бережно, чтобы не повредить металлическую поверхность, ведь не содержит абразивных компонентов.
Как очищать авто с помощью уксуса
Для этого следует воспользоваться советами, которые используют опытные водители. Они сначала:
- Смачивают уксусом чистую ткань;
- После этого кладут замоченную тряпку на хромированную деталь с загрязнением, процесс должен напоминать компресс для больного;
- Тряпку оставляем в течение нескольких минут, чтобы растворить загрязнение с помощью уксуса;
- После этого остатки грязи мы смываем водой, а также вытираем деталь с помощью сухой тряпки.
Что мы получаем? Прежде всего, избавляемся от грязи. А вместе с ней – ржавого налета и других пятен. И всего этого удалось достичь с помощью копеечного средства, которое есть абсолютно на каждой кухне.
Уксус поможет избавиться от пятен / Фото SenivPetro
Уксус не только стоит смешные деньги и помогает поддерживать чистоту вашего авто. Его еще и можно смело считать экологическим средством, что придется по душе тем, кто заботится об окружающей среде.
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Поэтому, не стоит воспринимать уксус только как то, что мы используем только на кухне или в ванной. Прихватите с собой бутылку, чтобы поддерживать в чистоте все хромированные детали вашего авто, и будет вам счастье!