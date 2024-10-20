Обидно, но со временем фары могут помутнеть – на них влияет пыль, грязь, погодные условия и тому подобное. Но хорошая новость в том, что очистка фар – это простой процесс, который не требует специальных знаний или инструментов. Один из эффективных способов быстро вернуть фарам блеск предлагает портал "Автопилот".
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Устраняем загрязненность автомобильных фар быстро и эффективно
Загрязненные или мутные фары могут значительно снизить видимость и создать опасную ситуацию на дороге, особенно в темное время суток. Самое элементарное, что можно здесь сделать – протереть фары влажной тряпкой. Но – это не поможет устранить проблему помутнения линз.
Так как же сделать так, чтобы фары были и чистыми, и прозрачными и блестящими? Поможет нашатырный спирт.
- Нужно смешать 2 столовые ложки нашатыря с литром чистой воды.
- К этой жидкости следует добавить 1 столовую ложку картофельного крахмала.
- А далее этой смесью следует тщательно протереть фары.
- После процедуры все вытереть насухо мягкой тканью.
Да, нашатырь эффективно удаляет грязь и жир, накапливающийся на поверхности пластика. И всего за несколько минут ваши фары будут выглядеть как новые.
Очистка фар – это простой процесс, главное – не забывать его выполнять / Фото senivpetro@freepik
Помните, что регулярный уход за фарами поможет сохранить их в отличном состоянии и усилит вашу безопасность на дороге. А если под рукой спирта нет, можно использовать и другие доступные средства. Например:
- Зубная паста. Нанесите немного пасты на поверхность фары, тщательно разотрите мягкой тканью и смойте водой – паста удалит мелкие царапины и грязь.
- Уксус и сода. Смешайте уксус с пищевой содой до состояния пасты, нанесите на фары и потрите губкой. Затем смойте водой – это естественный и безопасный метод удаления налета.