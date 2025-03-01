Ученая завела пикантный OnlyFans: ее лекции набирают миллионы просмотров

Знакомьтесь, это Зара Дар – инженер и создатель контента из Техаса. Она взялась за переосмысление того, что значит сочетать ум и красоту.

Имея за плечами инженерное образование и стремительную карьеру в создании контента для взрослых, Зара стала интернет-сенсацией. Она привлекла внимание своим уникальным подходом к преподаванию математики и естественных наук, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Популяризирует науку в OnlyFans

Бывшая аспирантка, которая сначала прославилась на ютьюбе благодаря учебным материалам о машинном обучении и нейронных сетях, теперь имеет аккаунт OnlyFans, где она делится своей страстью к STEM и не только.

По ее собственным словам, Зара нашла способ "совместить образование с развлечениями", и эта смесь оказалась чрезвычайно успешной.

Зара Дар сочетает образование с развлечениями / Фото с инстаграма Зары Дар

Путешествие Зары началось, как и многих других в академических кругах. Она получала степень доктора философии в престижном университете, одновременно управляя каналом на ютьюбе, направленным на популяризацию STEM. Ее видео, которые разбивали сложные темы, такие как нейронные сети, на легкоусвояемые уроки, принесли ей более 155 000 подписчиков. Однако жесткая структура академических кругов и постоянное финансовое давление вскоре разочаровали ее.

Что такое STEM Это собирательный термин. С его помощью называют подходы к образовательному процессу, которые заключаются в получении теоретических научных знаний в ходе практической деятельности. Акроним STEM предложили в 2001 году. Им обозначали тренд в образовательной и профессиональной сферах учеными Национального научного фонда США.

Быть профессором часто означает тратить больше времени на написание заявок на финансирование, чем на исследования. Я хотела погрузиться в обучение и открытие, а не в бумажную работу,

– поделилась Зара.

Переломный момент наступил, когда во время обучения в аспирантуре она начала подрабатывать на OnlyFans. То, что началось как дополнительный заработок, быстро превратилось в финансовый спасательный круг, что позволило ей выплатить ипотечный кредит семье и купить машину. За несколько месяцев Зара заработала более 1 миллиона долларов, что открыло для нее новые возможности.

С помощью OnlyFans она заработала более миллиона долларов / Фото с инстаграма Дар

Сочетает образование и развлечения

На своем аккаунте OnlyFans Заре удалось совместить образование с развлечениями способом, который является одновременно прибыльным и эффективным.

Она ежедневно публикует "ботанический" контент на своей бесплатной странице, в то время, как ее VIP-страница предлагает более персонализированные и творческие посты.

Я преподаю концепции STEM на доске, надев сексуальный топ. Это стратегия, которая работает – люди узнают что-то новое, и если им интересно, они исследуют дальше,

– объясняет она.

Такое сочетание образования и привлекательности – не просто трюк. Видео Зары на тему STEM на таких платформах, как ютьюб и даже на сайтах для взрослых, собрали миллионы просмотров. Интересно, что она рассказала, что в среднем ее видео приносят 340 долларов за миллион просмотров на YouTube, тогда как те же самые видео приносят ей 1000 долларов за миллион просмотров на сайте для взрослых.

Видео Зары набирают миллионы просмотров / Фото с инстаграма Дарьи

Не все так просто

Рост славы Зары не обошелся без вызовов. Ее вирусное видео "Отказ от аспирантуры в пользу модели OnlyFans" вызвало широкие дебаты относительно ее выбора. Критики отвергли ее переход как рекламный трюк, но Зара считает такие комментарии смешными.

Я хотела поделиться своей историей и осветить неэффективность академических кругов,

– подчеркнула она.

Ее мультикультурное наследие также стало темой для разговоров. В заметке на X Зара объяснила свое происхождение: "Я американка, родилась и выросла со смешанным наследием: персидское, южноевропейское, ближневосточное и индийское". Она считает, что ее разнообразные корни сформировали ее перспективу и подход к ее нетрадиционной карьере.

Зара откровенно говорит о своем разочаровании в академической среде, описывая ее как систему, погрязшую в неэффективности и устаревшей динамике власти.

Чтобы заказать оборудование, нужно было преодолеть несколько уровней бюрократии. Это заставляло меня тратить больше времени на бумажную работу и меньше – на собственное исследование,

– вспоминает она.

Зара откровенно рассказала о разочаровании в академической среде / Фото с инстаграма Дар

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Зара – первопроходец, который переосмысливает нормы в STEM и индустрии контента для взрослых. Сочетая образование с развлечениями, она вдохновляет свою аудиторию мыслить по-другому.