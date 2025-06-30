Если гроза застала в дороге: вот как спасти авто и себя

Неожиданный ливень, мощные молнии, крупный град – любая непогода может застать водителя в дороге. А летом такие погодные явления нередки для Украины. Так что же делать, чтобы оставаться в безопасности?

Первое, что вам следует знать – это возможно. Даже когда небо разрывается грозой, а дождь заливает все вокруг. А как этого достичь, расскажет 24 Канал благодаря "Автопилоту".

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Ливень, молнии, град: что делать водителю во время сильной непогоды

Автомобиль сам по себе обычно является надежной защитой от молний. Все благодаря эффекту клетки Фарадея – металлический кузов машины проводит электрический заряд в землю, оберегая пассажиров и водителя.

Однако очень важно не забывать об опасности прикосновений к металлическим элементам внутри, например дверным ручкам или рычагам управления – и избегать их.

Если надо водителю укрыться вместе с автомобилем, лучшие места для этого во время непогоды – крытые паркинги, заправки с навесами и многоэтажные стоянки.

Если эти опции недоступны, хотя бы избегайте остановок под высокими деревьями, билбордами или столбами – они банально могут обвалиться из-за сильного ветра или притянуть молнию.

Секреты защиты авто от грозы и града / Коллаж 24 Канала фото freepik

Опасно останавливаться и в низинах, где вода может быстро накопиться. Так же ошибка – парковаться под мостами или путепроводами. Это же ваше авто может спровоцировать аварию, став неожиданным препятствием для других водителей.

А что следует сделать обязательно при сильной непогоде – так это снизить скорость и двигаться осторожно.

Также при плохой видимости избегайте дальнего света – он отражается от дождя, ослепляя вас. И убедитесь, что включены задние габариты – в некоторых машинах автоматика может не срабатывать в непогоду.

Относительно града, да, он может серьезно повредить кузов и даже разбить стекла. Если укрытие недоступно, защитите машину плотным одеялом, желательно из шерсти, которое амортизирует удары. Особое внимание уделите лобовому стеклу, заднему и крыше.

И, понятное дело, предотвращайте неприятности – проверяйте прогноз погоды перед выездом, особенно летом, когда грозы возникают неожиданно. Правильная подготовка и осторожность помогут вам сохранить автомобиль и обезопасить себя.