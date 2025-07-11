Эти знания спасают жизни: расшифровка значков безопасности в автомобиле

Современные автомобили оснащены сложными системами безопасности, чтобы максимально защитить людей. Но, к сожалению, не все водители, садясь за руль своей новой машины, знают об их функционировании самое необходимое.

Например, что означает значок SRS, почему горит индикатор ремня или как понять, в порядке ли подушки безопасности? 24 Канал расскажет обо всем этом подробнее благодаря материалам Mechanic Base.

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Ремни, подушки, детские кресла: объясняем важнейшие значки безопасности в авто

Supplemental Restraint System, или SRS, является системой безопасности, которая отвечает за подушки безопасности и ремни безопасности. Индикаторы на приборной панели информируют водителя о состоянии этих средств.

Но значение этих индикаторов не всегда интуитивно очевидно, поэтому нужно иметь соответствующие знания, чтобы понимать и реагировать на сигналы правильно. Вот основные из них:

Индикатор подушек безопасности. Обычно это красная пиктограмма с изображением человека с подушкой безопасности или надписью SRS или AIRBAG.

Если этот индикатор горит после запуска двигателя, это сигнализирует о проблеме в SRS, например неисправности сенсоров, компьютера или самих подушек безопасности. Проблемы могут быть из-за коррозии от воды, низкого заряда батареи или повреждения после аварии.

Ездить с включенным индикатором опасно, ведь подушки могут не сработать во время аварии. Поэтому в такой ситуации следует немедленно обратиться в автосервис.

Объясняем, что означает значок SRS, почему горит индикатор ремня и другие важные сигналы / Коллаж 24 Канала фото freepik

Индикатор ремней безопасности. Этот значок в основном показывает человека с пристегнутым ремнем.

Если он загорается – значит, ремень не застегнут, но сиденье занято. В некоторых моделях он также указывает на проблемы с пряжкой или сенсорами под сиденьем.

Если ремень застегнут, а индикатор горит – проверьте пряжку на наличие посторонних предметов или обратитесь к механику.

Детские кресла и подушки безопасности. Для безопасности детей важно правильно располагать детские кресла.

Задненаправленные кресла никогда не ставьте на переднее сиденье с активной подушкой безопасности – это может привести к травмам из-за быстрого развертывания подушки.

При использовании переднего сиденья выключите подушку безопасности и сдвиньте сиденье максимально назад.

Подчеркиваем, если любой из индикаторов безопасности горит постоянно – не игнорируйте его. Лучше всего как можно скорее обратиться к специалисту для диагностики и ремонта.