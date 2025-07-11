Эти знания спасают жизни: расшифровка значков безопасности в автомобиле
- Supplemental Restraint System (SRS) отвечает за подушки безопасности и ремни безопасности. Индикаторы на панели сообщают об их состоянии.
- Если любой индикатор безопасности горит постоянно, следует немедленно обратиться в автосервис для диагностики и ремонта.
Современные автомобили оснащены сложными системами безопасности, чтобы максимально защитить людей. Но, к сожалению, не все водители, садясь за руль своей новой машины, знают об их функционировании самое необходимое.
Например, что означает значок SRS, почему горит индикатор ремня или как понять, в порядке ли подушки безопасности? 24 Канал расскажет обо всем этом подробнее благодаря материалам Mechanic Base.
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Ремни, подушки, детские кресла: объясняем важнейшие значки безопасности в авто
Supplemental Restraint System, или SRS, является системой безопасности, которая отвечает за подушки безопасности и ремни безопасности. Индикаторы на приборной панели информируют водителя о состоянии этих средств.
Но значение этих индикаторов не всегда интуитивно очевидно, поэтому нужно иметь соответствующие знания, чтобы понимать и реагировать на сигналы правильно. Вот основные из них:
Индикатор подушек безопасности. Обычно это красная пиктограмма с изображением человека с подушкой безопасности или надписью SRS или AIRBAG.
- Если этот индикатор горит после запуска двигателя, это сигнализирует о проблеме в SRS, например неисправности сенсоров, компьютера или самих подушек безопасности. Проблемы могут быть из-за коррозии от воды, низкого заряда батареи или повреждения после аварии.
- Ездить с включенным индикатором опасно, ведь подушки могут не сработать во время аварии. Поэтому в такой ситуации следует немедленно обратиться в автосервис.
Индикатор ремней безопасности. Этот значок в основном показывает человека с пристегнутым ремнем.
- Если он загорается – значит, ремень не застегнут, но сиденье занято. В некоторых моделях он также указывает на проблемы с пряжкой или сенсорами под сиденьем.
- Если ремень застегнут, а индикатор горит – проверьте пряжку на наличие посторонних предметов или обратитесь к механику.
Детские кресла и подушки безопасности. Для безопасности детей важно правильно располагать детские кресла.
- Задненаправленные кресла никогда не ставьте на переднее сиденье с активной подушкой безопасности – это может привести к травмам из-за быстрого развертывания подушки.
- При использовании переднего сиденья выключите подушку безопасности и сдвиньте сиденье максимально назад.
Подчеркиваем, если любой из индикаторов безопасности горит постоянно – не игнорируйте его. Лучше всего как можно скорее обратиться к специалисту для диагностики и ремонта.