Звезда OnlyFans описала, каким должен быть ее идеальный мужчина

Грейс, известная своим поклонникам как Grace Wears Lace, заработала миллионы благодаря откровенному контенту. Но ее тошнит от того, что мужчины ожидают, чтобы именно она платила за все. Особенно когда речь идет о свиданиях.

В свои 27 лет Грейс на 100% финансово независима и имеет много недвижимости. Только за год работы на OnlyFans она заработала более миллиона австралийских долларов, да и сейчас на создании контента для взрослых стабильно зарабатывает пятизначные суммы ежемесячно.

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Звезда OnlyFans зарабатывает пятизначные суммы, но не хочет платить на свиданиях

Но при этом она говорит, что роскошный образ жизни и ее доход был самым большим препятствием для личной жизни. В предыдущих отношениях, к примеру, Грейс ежемесячно платила своему партнеру зарплату за то, что он создавал для нее непристойный контент.

Другой ухажер разрушил шансы на свидание, когда прислал список пожеланий, как только узнал, сколько денег она зарабатывает. Грейс говорит, многие мужчины ожидают, что именно она будет платить за ужины, праздники и дорогие подарки, и она от этого устала.

Я очень дружелюбная и жизнерадостная, а потом они узнают, чем я занимаюсь, и что я хорошо зарабатываю, и тогда они начинают бояться. Они, очевидно, не ожидают, что женщина может быть более успешной, чем они, и я думаю, что это может бросить вызов их маскулинности,

– рассказала женщина.

Больше всего ее отталкивают неуверенность в себе и эмоциональная незрелость мужчин. Она бы хотела видеть с собой мужчину, с которым будет эмоционально равной и сможет вести интеллектуальные разговоры.

Грейс говорит, что идеальный мужчина должен быть амбициозным и независимым, но не только / Коллаж 24 Канала фотографий gracewearslace_

Я считаю, что мужчина всегда должен платить на первом свидании, особенно если он меня пригласил. Я заметила, что когда я хожу на свидание, в 9 из 10 случаев они ожидают, что я заплачу, но я не предлагаю этого,

– жалуется Грейс.

Она признается, что несколько человек ежедневно пишут ей сообщения с предложениями пойти куда-то. Но она переборчива. Её идеальный мужчина должен быть финансово независимый, амбициозный и способный заботиться о ней, не чувствуя при этом неуверенности, обиды или желания контроля.

А еще желательно, чтобы парень был готов сниматься с ней в пикантных фильмах. Но некоторые ребята даже осуждают ее, когда узнают, чем она зарабатывает на жизнь. И думают при этом, что из-за ее работы с ней будет "легко".

Мы уже не живем в старые времена, когда женщины зависели от мужчин – мы работаем больше, чем когда-либо, и большинство из нас являются финансово независимыми. Мужчины не понимают, что это значит, что им действительно нужно сделать шаг вперед, чтобы выделиться,

– заявила Грейс.

Для тех, кто надеется пригласить ее на свидание, Грейс дает простой совет – не ждать, что она за все заплатит. Она не будет искать ничего меньшего, и думает, что многие другие женщины чувствуют то же самое.