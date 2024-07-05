Зірка OnlyFans описала, яким має бути її ідеальний чоловік

Грейс, відома своїм шанувальникам як Grace Wears Lace, заробила мільйони завдяки відвертому контенту. Але її нудить від того, що чоловіки очікують, щоб саме вона платила за все. Особливо коли мовиться про побачення.

У свої 27 років Грейс на 100% фінансово незалежна та має багато нерухомості. Лише за рік роботи на OnlyFans вона заробила понад мільйон австралійських доларів, ба на створенні контенту для дорослих і зараз стабільно заробляє п'ятизначні суми щомісяця.

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Зірка OnlyFans заробляє пятизначні суми, але не хоче платити на побаченнях

Але при цьому вона каже, що розкішний спосіб життя і її дохід був найбільшою перешкодою для особистого життя. У попередніх стосунках, до прикладу, Грейс щомісяця платила своєму партнеру зарплату за те, що він створював для неї непристойний контент.

Інший залицяльник зруйнував шанси на побачення, коли надіслав список побажань, як тільки дізнався, скільки грошей вона заробляє. Грейс каже, багато чоловіків очікують, що саме вона буде платити за вечері, свята і дорогі подарунки, і вона від цього втомилася.

Я дуже дружелюбна і життєрадісна, а потім вони дізнаються, чим я займаюся, і що я добре заробляю, і тоді вони починають боятися. Вони, очевидно, не очікують, що жінка може бути більш успішною, ніж вони, і я думаю, що це може кинути виклик їхній маскулінності,

– розповіла жінка.

Найбільше її відштовхують невпевненість у собі та емоційна незрілість чоловіків. Вона б хотіла мати чоловіка, з яким буде емоційно рівною і матиме змогу вести інтелектуальні розмови.

Грейс каже, що ідеальний чоловік має бути амбітним і незалежним, але не тільки / Колаж 24 Каналу світлин gracewearslace_

Я вважаю, що чоловік завжди повинен платити на першому побаченні, особливо якщо він мене запросив. Я помітила, що коли я ходжу на побачення, в 9 з 10 випадків вони очікують, що я заплачу, але я не пропоную цього,

– скаржиться Грейс.

Вона зізнається, що кілька людей щодня пишуть їй повідомлення з пропозиціями піти кудись. Але вона перебірлива. Її ідеальний чоловік має бути фінансово незалежний, амбітний і здатний піклуватися про неї, не відчуваючи при цьому невпевненості, образи чи бажання контролю.

А ще бажано, щоб хлопець був готовий зніматися з нею у пікантних фільмах. Та деякі хлопці навіть засуджують її, коли дізнаються, чим вона заробляє на життя. І думають при цьому, що через її роботу з нею буде "легко".

Ми вже не живемо в старі часи, коли жінки залежали від чоловіків – ми працюємо більше, ніж будь-коли, і більшість з нас є фінансово незалежними. Чоловіки не розуміють, що це означає, що їм дійсно потрібно зробити крок вперед, щоб виділитися,

– заявила Грейс.

Для тих, хто сподівається запросити її на побачення, Грейс дає просту пораду – не чекати, що вона за все заплатить. Вона не буде шукати нічого меншого, і думає, що багато інших жінок відчувають те ж саме.