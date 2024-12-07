Сашко Саюн з "Кохана, ми вбиваємо дітей" став справжнім крашем: змінився до невпізнаваності

"Кохана, ми вбиваємо дітей", свого часу, було надзвичайно популярним телешоу. І понад 12 років тому його учасниками стала родина Саюн.

Найбільше глядачі запам'ятали малого Сашка. Зокрема його харизматичність, почуття гумору, ну і, куди ж без них, – істеричні вибрики. 24 Канал розповість, як змінився учасник шоу за ці роки та ким він став, посилаючись на УНІАН.

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Чим запам'ятався 11-річний Сашко

Хлопчику, коли його родина брала участь у зйомках, було всього 11 років. Але вже тоді він без почуття сорому демонстрував усім свій характер, а також не пропускав можливості заспівати.



Саша Саюн знімався у "Кохана, ми вбиваємо дітей" / Скриншот з шоу

Епізод, у якому знялась родина Саюн, можна вважати одним із найсмішніших за історію знімань "Кохана, ми вбиваємо дітей". Сашко став творцем чималої кількості мемів, хоч і не усвідомлював цього. Тоді ж команда проєкту та його батьки мали лиш одну мету – цілком і повністю змінити стиль життя малого.

Його рідні хотіли, щоб хлопчина схуд, взявся за спорт і правильне харчування. Ясна річ, що вдавалось далеко не все. Зокрема були випадки, коли Сашкові не вдавалось дотримуватись дієти, а також відмовлятись від їжі ввечері. Ба більше, він починав істерити, коли не отримував бажані продукти.



Саша Саюн запам'ятався своєю харизмою / Cкриншот з шоу

Власне, він став автором фраз, які стали вірусними і досі ширяться мережею. Серед них:

"Я не витримую";

"Мене вже все дістало у цьому житті";

"Це просто покарання для мене";

"Боже, за що ж ти мене так караєш?".

Правда, найбільше глядачі запам'ятали, як Сашко виконував пісню "Сніг", яку Ірина Білик свого часу подарувала одному пропутінському фріку.

Звернімо увагу, що у хлопчика на момент знімання шоу виявили проблеми зі здоров'ям. Зокрема, у нього діагностували першу стадію ожиріння. Разом з тим Сашко узагалі не мав друзів. А його коло спілкування складалось з батьків і собаки. Тоді експерт прогнозував, що у парубка буде явно не найсвітліше майбутнє.



Яким бачили експерти хлопця у майбутньому / Скриншот з шоу

Сашко став справжнім крашем

Минули роки, і Сашко став справжнісіньким крашем. Хлопчина – Яскрава демонстрація того, що можна змінитись до невпізнаваності. З розпещеного вередуна зірка шоу перевтілився в успішного парубка.



Сашко Саюн став справжнім красенем / Фото з інстаграму Саюна

Нині Сашко Саюн – журналіст. Він працює на одному з українських телеканалів кореспондентом, висвітлюючи новини з місця подій. У свій інстаграм він регулярно викладає фото. І на них неозброєним оком видно, наскільки він змінився.



Сашко Саюн працює журналістом / Фото з інстаграму Саюна

До слова, перед камерою він почувається максимально впевнено. Видно, що він отримує задоволення від того, чим займається. І хоч він не здійснив свою дитячу мрію – стати співаком – він таки став популярним.



Сашко обожнює фотографуватись / Фото з інстаграму Саюна

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А ще він на власному прикладі продемонстрував, що немає нічого неможливого. І ми з захопленням слідкуватимемо далі за тим, як він росте та розвивається!