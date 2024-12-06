Татуювання – це особистий вибір кожного: хтось віддає перевагу витонченим, прихованим малюнкам, а хтось – сміливим, помітним. Один батько, який має сина-підлітка, витратив на татуювання і модифікації тіла 240 000 фунтів стерлінгів (понад 12 мільйонів гривень), провівши під голкою близько 2200 годин, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

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У нього нове жахливе різдвяне татуювання

Джеремі Шофілд, більш відомий як Ремі, раніше показав своє найболючіше татуювання, розташоване на сідниці, і поділився досвідом встановлення "вампірських" зубів. 36-річний канадець, який став інтернет-сенсацією, наразі на 97% покритий чорнилом після двох сеансів татуювання щотижня протягом останніх семи років.

Саме тоді, коли підписники подумали, що у нього закінчилося полотно, Ремі нещодавно представив масивне, нове і моторошне татуювання на спині.

Раніше Ремі вже замалював всю спину чорнилом, але тепер він додав Крампуса з висолопленим язиком. Для тих, хто не знає, Крампус – це злий різдвяний персонаж, якого часто називають "злим близнюком" Санта-Клауса.

Вважається, що ця міфічна істота карає неслухняних дітей. Напередодні Різдва Крампус блукає з мішком або кошиком, прив'язаним до спини, готовий забрати неслухняних дітей, щоб втопити, з'їсти або відправити до пекла.

Від повністю чорного до кольорового Крампуса на спині, завдяки терпінню, цікавості та уяві,

– розповів чоловік.

Спина чоловіка прикрашена Крампусом / Фото з інстаграму Ремі

Соціальні мережі вибухнули реакцією, коли одна людина пожартувала: "Якраз вчасно до Різдва".

"Веселого Крампуса!" – підхопив інший.

Третій шанувальник вигукнув: "Ого, це дивовижно".

"Ого, чудове доповнення, – зауважив інший захоплений підписник. – Це так чудово бачити всі ваші перетворення! Це як книга, яка пишеться, і історія просто продовжується і продовжується".

Давній шанувальник запитав Ремі: "Як ви думаєте, ви коли-небудь напишете про це втретє? Просто цікаво. Я знаю, що ти любиш розширювати межі".

Ремі відповів: "Не цю частину спини, ні, але, швидше за все, мій рукав з трояндою, про який я був досить чесним, з того часу, як почав його створювати".

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Ну що ж, будемо слідкувати за Ремі. Підозрюємо, він ще матиме нас чим здивувати. До слова, ви були чемними? До вас нині приходив Миколай чи Крампус?