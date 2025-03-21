Це HIIT, але ми не про фізичні вправи: секрет Білла Гейтса щодо підвищення продуктивності
- Білл Гейтс рекомендує використовувати HIIT-список для підвищення продуктивності, що передбачає фокусування на високоінтенсивних завданнях, які вимагають глибокої роботи.
- Гейтс вважає, що продуктивність полягає не в тривалій роботі, а в умінні робити більше з меншими зусиллями, ефективно керуючи своїм часом.
Якщо ви навчитеся бути продуктивним, то зможете краще використовувати свій час та досягати більшого успіху в усьому. Свій урок пропонує щодо цього мільярдер Білл Гейтс.
Адже продуктивність – це важливо, бо саме вона допомагає вам рухатися вперед, і це те, що ви можете покращити. А як це зробити, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Список HIIT: що це таке і чому його радить Гейтс для досягнення успіху
Підвищення продуктивності не в тому, щоб працювати довше, приймати більше навантаження тощо, а в тому, щоб навчитися робити більше з меншими зусиллями. А також вправно керувати своїм часом і встигати виконувати всю необхідну роботу в рамках свого робочого графіка.
Білл Гейтс ніколи б не зміг створити ту Microsoft, яку ми бачимо сьогодні, якби витрачав свій час на прокрастинацію чи щось на кшталт. На початку кар'єри він працював цілодобово, жертвуючи сном і вільним часом, але з часом зрозумів, що це не шлях до продуктивності, і що потрібно навчитися працювати розумніше.
Звідси й походить одна з його найкращих порад для всіх, як підвищити продуктивність. Найкращий секрет продуктивності від Білла Гейтса називається список HIIT. Він не має нічого спільного з відомою абревіатурою, якою позначають системи фізичних вправ, але все ж пов'язаний з високою інтенсивністю.
Тобто наявність HIIT-списку може бути важливим інструментом для виконання важкої, інтенсивної роботи. І перше, що потрібно зробити, це почати з визначення своєї головної мети, оскільки всі ваші дії, час і енергія мають бути узгоджені з цією метою.
Отже, HIIT-список – це список високоінтенсивних завдань, тобто тих, які вимагають глибокої, зосередженої роботи. Це ті завдання, які допоможуть вам зробити більші кроки на шляху до вашої мети. А щоб скласти цей список, треба поставити собі кілька важливих запитань:
- Які завдання мені дійсно потрібні для досягнення цієї мети?
- Що відрізняє мене від інших?
- Що рухатиме мій бізнес (або проєкт) вперед?
- Що зміниться на цьому тижні?
Ці питання дозволять вам визначити завдання за пріоритетами від найскладніших до найпростіших, які є найбільш нагальними й важливими. Вони мають стати відправною точкою для початку роботи.
В ідеалі – почніть із завдань, які вимагають великих зусиль та приносять велику користь (це і є HIIT-завдання), і тільки після них переходьте до завдань, які вимагають менше зусиль і мають менший вплив.
У кожній справі варто визначити 5 найважливіших завдань і розбити їх на менші й більш керовані частини. Так ви будете працювати впорядковано і зможете повністю зосередитися на тому, що вам потрібно зробити.
І, як і у випадку з HIIT-тренуваннями, важливо пам'ятати, що після високоінтенсивних вправ необхідно зробити паузу – для відпочинку та відновлення, щоб уникнути перевтоми.