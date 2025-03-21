Це HIIT, але ми не про фізичні вправи: секрет Білла Гейтса щодо підвищення продуктивності

Якщо ви навчитеся бути продуктивним, то зможете краще використовувати свій час та досягати більшого успіху в усьому. Свій урок пропонує щодо цього мільярдер Білл Гейтс.

Адже продуктивність – це важливо, бо саме вона допомагає вам рухатися вперед, і це те, що ви можете покращити. А як це зробити, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Список HIIT: що це таке і чому його радить Гейтс для досягнення успіху

Підвищення продуктивності не в тому, щоб працювати довше, приймати більше навантаження тощо, а в тому, щоб навчитися робити більше з меншими зусиллями. А також вправно керувати своїм часом і встигати виконувати всю необхідну роботу в рамках свого робочого графіка.

Білл Гейтс ніколи б не зміг створити ту Microsoft, яку ми бачимо сьогодні, якби витрачав свій час на прокрастинацію чи щось на кшталт. На початку кар'єри він працював цілодобово, жертвуючи сном і вільним часом, але з часом зрозумів, що це не шлях до продуктивності, і що потрібно навчитися працювати розумніше.

Звідси й походить одна з його найкращих порад для всіх, як підвищити продуктивність. Найкращий секрет продуктивності від Білла Гейтса називається список HIIT. Він не має нічого спільного з відомою абревіатурою, якою позначають системи фізичних вправ, але все ж пов'язаний з високою інтенсивністю.

Тобто наявність HIIT-списку може бути важливим інструментом для виконання важкої, інтенсивної роботи. І перше, що потрібно зробити, це почати з визначення своєї головної мети, оскільки всі ваші дії, час і енергія мають бути узгоджені з цією метою.

Продуктивність – це те, що допомагає вам рухатися вперед, і це те, що ви можете покращити, вважає Гейтс / Фото АР

Отже, HIIT-список – це список високоінтенсивних завдань, тобто тих, які вимагають глибокої, зосередженої роботи. Це ті завдання, які допоможуть вам зробити більші кроки на шляху до вашої мети. А щоб скласти цей список, треба поставити собі кілька важливих запитань:

Які завдання мені дійсно потрібні для досягнення цієї мети?

Що відрізняє мене від інших?

Що рухатиме мій бізнес (або проєкт) вперед?

Що зміниться на цьому тижні?

Ці питання дозволять вам визначити завдання за пріоритетами від найскладніших до найпростіших, які є найбільш нагальними й важливими. Вони мають стати відправною точкою для початку роботи.

В ідеалі – почніть із завдань, які вимагають великих зусиль та приносять велику користь (це і є HIIT-завдання), і тільки після них переходьте до завдань, які вимагають менше зусиль і мають менший вплив.

У кожній справі варто визначити 5 найважливіших завдань і розбити їх на менші й більш керовані частини. Так ви будете працювати впорядковано і зможете повністю зосередитися на тому, що вам потрібно зробити.

І, як і у випадку з HIIT-тренуваннями, важливо пам'ятати, що після високоінтенсивних вправ необхідно зробити паузу – для відпочинку та відновлення, щоб уникнути перевтоми.