А проте сам Гейтс ріс, блукаючи з друзями, досліджуючи зовнішній світ, читаючи та глибоко розмірковуючи годинами у своїй кімнаті. 24 канал із посиланням на CNBC пише, чому це важливо.

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Білл Гейтс назвав дитячу звичку, яка й зробила його успішним

У своїх публічних нотатках Білл Гейтс писав, що у дитинстві, коли відчував неспокій, нудьгу, чи коли потрапляв у неприємності через погану поведінку, він зникав у своїй кімнаті та занурювався в книги або ідеї – часто годинами без перерви.

Ця здатність перетворювати вільний час на глибокі роздуми та навчання стала фундаментальною частиною моєї особистості. Це також мало вирішальне значення для мого подальшого успіху,

– каже Гейтс.

У своєму блозі він порекомендував книгу "Тривожне покоління" Джонатана Гайдта, у якій досліджується, як смартфони та соціальні мережі "перепрошили" мозок дітей. Автор стверджує, що ці технології сприяли виникненню кризи молоді, яка позначена зростанням рівня самотності та депресії.

Гейтс не впевнений, що став би мільярдером, якби ріс серед смартфонів та соцмереж / Фото АР

Постійне використання смартфонів і соціальних мереж також може негативно вплинути на пам'ять, здатність до концентрації та стійкість уваги молодих людей. У противагу Гейтс прославляв своє "дитинство, засноване на іграх", яке надихає на творче мислення.

Наша увага подібна до м'язів, а постійні переривання і залежність від соціальних мереж неймовірно ускладнюють її розвиток,

– пише Гейтс.

На думку самого мільярдера, технології, які він і Microsoft допомогли популяризувати, ризикують завадити глибокому мисленню, яке потрібне людям, щоб стимулювати інновації.

Без здатності інтенсивно зосереджуватися і слідувати за ідеєю, куди б вона не вела, світ може втратити прориви, які відбуваються, коли ви зосереджуєтесь на чомусь і не відриваєтеся,

– підсумував Білл Гейтс.

Ось такий несподіваний парадокс. Але його легко обійти, якщо не забувати присвячувати час самовдосконаленню.