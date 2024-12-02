Вперше у світі: секс-працівники у Бельгії матимуть пенсії та право на допомогу з безробіття

У Бельгії набув чинності перший у світі закон, який надає бельгійським секс-працівникам право підписувати офіційні трудові договори. А також – отримувати низку соціальних виплат.

Бельгійські секс-працівники відтепер матимуть право на лікарняні, декретні, пенсійні виплати тощо. Про це пишуть у The Guardian та AP News, передає 24 Канал.

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У Бельгії поклали край правовій дискримінації працівників індустрії сексу

У травні бельгійські законотворці проголосували за цей документ. У ньому мовилося про надання секс-працівникам таких самих трудових гарантій, які мають усі інші працівники.

Закон набув чинності 1 грудня. Він усуне неузгодженість, яка виникла у 2022, коли секс-працю в Бельгії декриміналізували, але не надали секс-працівникам жодних трудових прав, як-от допомога з безробіття або медичне страхування.

Відтепер вони мають право відмовитися від сексуальних партнерів або від певних дій і можуть припинити їх у будь-який час. І їх не можуть звільнити за таку відмову.

Бельгійські секс-працівники тепер мають право на лікарняні, декретні та пенсію / Фото Belga News Agency

Роботодавці ж зобов'язані мати "добру репутацію", резидентство Бельгії, і забезпечити робоче місце тривожними кнопками, чистою білизною, душовими та презервативами. Захист закону не поширюється на роботу вдома, на стриптиз і порнографію.

Загалом, секс-працівники Бельгії тепер можуть підписувати офіційні трудові контракти, матимуть доступ до медичного страхування, оплачувані відпустки, декретні виплати, допомогу з безробіття та пенсії.

Бельгійський союз секс-працівників назвав закон "величезним кроком вперед, який поклав край юридичній дискримінації секс-працівників". Утім, критики стверджують, що закон не зможе повністю подолати стигму та ризики, пов'язані з цією професією.