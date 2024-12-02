Впервые в мире: секс-работники в Бельгии получат право на пенсии и на пособие по безработице

В Бельгии вступил в силу первый в мире закон, который предоставляет бельгийским секс-работникам право подписывать официальные трудовые договоры. А также – получать ряд социальных выплат.

Бельгийские секс-работники отныне будут иметь право на больничные, декретные, пенсионные выплаты и тому подобное. Об этом пишут в The Guardian и AP News, передает 24 Канал.

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В Бельгии положили конец правовой дискриминации работников индустрии секса

В мае бельгийские законодатели проголосовали за этот документ. В нем шла речь о предоставлении секс-работникам таких же трудовых гарантий, которые имеют все другие работники.

Закон вступил в силу 1 декабря. Он устранит несогласованность, которая возникла в 2022, когда секс-работу в Бельгии декриминализировали, но не предоставили секс-работникам никаких трудовых прав, например пособия по безработице или медицинского страхования.

Отныне они имеют право отказаться от сексуальных партнеров или от определенных действий и могут прекратить их в любое время. И их не могут уволить за такой отказ.

Бельгийские секс-работники теперь имеют право на больничные, декретные и пенсию / Фото Belga News Agency

Работодатели же обязаны иметь "хорошую репутацию", резидентство Бельгии, и обеспечить рабочее место тревожными кнопками, чистым бельем, душевыми и презервативами. Защита закона не распространяется на работу на дому, на стриптиз и порнографию.

В общем, секс-работники Бельгии теперь могут подписывать официальные трудовые контракты, будут иметь доступ к медицинскому страхованию, оплачиваемые отпуска, декретные выплаты, пособия по безработице и пенсии.

Бельгийский союз секс-работников назвал закон "огромным шагом вперед, который положил конец юридической дискриминации секс-работников". Впрочем, критики утверждают, что закон не сможет полностью преодолеть стигму и риски, связанные с этой профессией.