Різниця у віці, кажуть експерти, не завада для щасливого кохання – але є важлива умова

Стосунки з різницею у віці можуть бути успішними. Зрештою, так само як і будь-які інші, якщо пара буде докладати до цього зусиль.

Але в першому випадку, кажуть експерти, треба обов'язково обговорити одну важливу тему. 24 Канал із посиланням на Mirror розповість докладніше.

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Якщо хочете стосунків на все життя, як спрацює різниця у віці

Немає жодних причин, чому люди різного віку не можуть бути разом у парі – доки вони обидва мають однакові цінності. І якщо все законно, звісно. Але експерти вважають, що є ключові теми, які партнери повинні обговорити з самого початку, коли вступають у такі стосунки. І найважливішою темою є сімейні плани та діти.

Радниця зі стосунків Седеф Салім каже, що ми не можемо обирати, в кого закохатися, але різниця у віці впливатиме на розвиток пари.

У моїй роботі трапляється різниця у віці, яка нагадує різницю до батьків або різних поколінь, і вона може створювати ускладнення, які з часом породжують проблеми. Можуть бути діти від попередніх шлюбів того ж віку, що й нові партнери,

– розповіла експертка.

Чи існує ідеальна різниця у віці для пари, яка хоче будувати ідеальні стосунки / Фото freepik

Тому вона порадила звернути увагу на кілька ключових речей. Скажімо, обговорити тему спільних дітей, яка може бути складною. Старший за віком у парі партнер, можливо, вже мав і виховував дітей від попередніх стосунків – чи захоче він починати цей процес заново?

Простіше кажучи, занепокоєння можуть викликати різні фактори, але обговорення їх є "досить життєво важливим", якщо ви хочете, щоб ваші стосунки були успішними. І якщо у стосунках є любов, довіра, прийняття і відповідальність, ідеальна різниця у віці визначається не однією цифрою для всіх, а різною для кожної унікальної пари.

Письменник Тобі Інгем каже, що важко визначити точну "ідеальну різницю у віці" для пари. З одного боку, вважає він, ми могли б хотіти, щоб наші партнери були нашими ровесниками, сучасниками. З іншого, сучасне суспільство рухається у бік нормалізації відмінностей та може викорінити такі уявлення.