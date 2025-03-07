І виявилося, що чоловіки роблять це майже вдвічі швидше, ніж жінки. 24 Канал завдяки New York Post розповідає докладніше, бо це далеко не єдиний цікавий висновок дослідників.

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Науковці виміряли різницю між романтичними почуттями чоловіків та жінок

Науковці Австралійського національного університету опитали 808 молодих людей з 33 різних країн. Метою було виявити відмінності між статями, коли мовиться про романтичні почуття.

Результати показали, що в середньому чоловікам потрібно трохи більш як 4 тижні, щоб закохатися по вуха. А от жінки рухаються набагато повільніше.

Середній показник розвитку кохання у жінок – 1,92 місяця після початку романтичних стосунків.

після початку романтичних стосунків. У чоловіків це 0,98 місяця. Тобто чоловіки закохуються приблизно на місяць раніше, ніж жінки.

Дослідники виявили відмінності між статями у царині романтичних почуттів / Фото freepik

Але це ще не все. Дослідники встановили, що чоловіки не тільки закохуються набагато швидше, а й частіше. Хоча тут вже не набагато. Отже, опитані чоловіки закохувалися в середньому 2,6 раза, а жінки – 2,3 раза.

Нагадаємо, опитані – усі молоді люди, від 18 до 25 років. Тобто середній учасник дослідження вже був закоханий кілька разів, попри свій відносно молодий вік. Отже, романтичне кохання є досить поширеним явищем. З розумінням того, що багато хто з тих людей, вочевидь, закохуватиметься ще кілька разів протягом свого життя.

Також дослідження виявило ще один цікавий нюанс. Чоловіки закохуються частіше і швидше, але жінки відчувають сильніше. Тобто мають вищу інтенсивність романтичного почуття, сильнішу прихильність, і частіше думають про кохану людину, ніж чоловіки.