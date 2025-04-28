Фрази-табу: що в жодному разі не можна писати дівчині після знайомства

Знайомство з дівчиною – завжди відповідальний крок. І якщо ви хочете, щоб воно зав'язалось, варто приділити увагу не лише тому, що ви говорите на побаченні, а й після нього.

Цього разу ми зосередимо свою увагу на тому, що ні в якому разі не можна писати дівчині після побачення. 24 Каналу у цьому допоможуть поради з порталу VeryWellMind.

Варте уваги Скільки годин після першого побачення має минути, перш ніж можна написати повідомлення

Що не можна писати після побачення

Ми зосередимо свою увагу як на самих фразах, так і на патернах поведінки. Дізнайтесь, чого не слід робити, щоб не зіпсувати враження про себе та не поставити хрест на подальшому спілкуванні.

Не будьте надто інтенсивними у короткий термін

Дотримуйтесь правила: що забагато – то не здраво. Не слід проявляти надмір наполегливості. Це може сприйнятись за спробу порушити її особисті кордони та нав'язатись. Ось кілька фраз, які в цьому контексті точно не варто використовувати:

"Здається, я вже закохався у тебе. Ти створена для мене";

"Я вже розповів про тебе батькам, і вони страшенно хочуть з тобою познайомитись!";

"З тобою я провів найкращий час у своєму житті. Я не можу уявити, що буду зустрічатись з кимось іншим".

Не засипайте її повідомленнями

Якщо вона не відповіла на попереднє повідомлення, то не варто надсилати нове. Ви можете здаватись наполегливим або відчайдушним. Мовляв, вона – остання ваша надія. Ми розуміємо, що вона припала вам до душі, але майте трішки стримання та не використовуйте ці фрази:

"Чому ти так довго не відповідаєш? Я ж бачу, що ти онлайн!";

"Мені здається, між нами пробігла іскра. Чому ти ігноруєш це?";

"Давай ще сьогодні зустрінемось, я вже не можу чекати";

"Ти ж сама так дивилась на мене на побаченні. Невже щось змінилось?";

"Я знаю, що ти теж небайдужа до мене. Ми просто зобов'язані бути разом";

"Ти навіть не уявляєш, як мені самотньо без тебе";

"Давай я приїду до тебе";

"Чим ти така зайнята, що не можеш відповісти мені?";

"У тебе є час до _____, щоб дати мені відповідь".

Погодьтесь, більшість цих фраз – люта кринжа. І якщо ви надішлете бодай одну з них, то є височезні шанси, що на продовження спілкування годі чекати.

Ніколи не пишіть їй, коли ви п'яні / Фото freepik

Не варто писати їй, коли ви п'яні

Ми розуміємо, що часто пориви сміливості проявляються, коли ми трішки перехилимо зайвого. Але важливо розуміти також те, що повідомлення, надіслані "під шафе", можуть поставити хрест на подальшому спілкуванні. Зокрема, уникайте таких повідомлень:

"Крихітко, мені так добре зараз, і я не можу забути про тебе";

"Я щойно побачив собаку, яка мені нагадала тебе! Ні-ні, я не намагався образити тебе...";

"Я стою під твоїм під'їздом! Виходь";

"А давай одружимось тут і зараз!";

"Я напився через тебе. Пишайся!";

"Ти ще красивіша після трьох бокалів пива".

Ні, ні і ще раз ні! Ніяких повідомлень, коли ти перебрав. Та й узагалі під впливом алкоголю не варто нікому нічого писати, щоб наступного дня не червоніти і не намагатись забирати свої слова назад.

Не діставайте її питаннями про колишні стосунки

Ясна річ, що під час побачення ми намагаємось здатись кращою версією себе. А от після побачення вже можна у текстовому форматі поставити питання, які були буквально на язику. Зокрема ті, які стосуються попередніх стосунків. Але... робити цього не варто. Особливо, коли ви використовуєте одну з таких фраз:

"А чи водив тебе колишній у цей ресторан?";

"А скільки разів на тиждень ви кохались?";

"iPhone – то теж подарунок від колишнього?";

"А він був красивішим за мене?";

"А якщо треба було б вибрати між мною і ним, то на кому б ти зупинилась?".

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Не будьте нав'язливим, слідкуйте за тим, що пишете та перечитуйте свої повідомлення до відправлення. Пам'ятайте, що іноді навіть граматичні помилки можуть відштовхнути панянку.