З відкритими стосунками все зрозуміло: це коли партнери мають основні стабільні стосунки, але погоджуються на інтим чи романтику з іншими. А що ж із вільними? 24 Канал за матеріалами порталу nonmonogamyhelp розповість докладніше.

Дивіться також Як це – любити кількох одразу: ось усе, що ви хотіли знати про поліаморію і поліаморні стосунки

Вільні стосунки – у чому їхня фішка і які існують визначення

Ключова фішка відкритих стосунків – угода, чітка домовленість із правилами. Тобто люди у парі з відкритими стосунками самі між собою узгоджують, яка саме у них "відкритість". Наприклад, що можна тільки секс, але без емоцій, або що можна тільки певну кількість додаткових партнерів на певний час, або що можна тільки з дозволу основного партнера щодо конкретного іншого партнера, і так далі, і тому подібне.

Усе суто на взаємній згоді, тобто може мовитися і про повну сексуальну свободу, без необхідності щоразу питати згоди. Коротко кажучи, відкриті стосунки – це про стабільність плюс свободу з обумовленими межами.

Що ж тоді таке вільні стосунки? Проблема у тому, що наукові видання такого виду серед видів етичних немоногамних стосунків не вказують. Відповідно, у це поняття різні люди можуть вкладати доволі різний зміст.

Найчастіше можна зустріти розуміння вільних стосунків як формату без зобов'язань, що й відрізняє їх від відкритих стосунків. Тобто тут люди можуть зустрічатися, але не будують ексклюзивності, скоріше за все не планують спільного майбутнього, і легко та без драми можуть розбігтися.

Щодо відкритих стосунків – усе зрозуміло, а от поняття вільних стосунків люди розуміють по-різному / Фото freepik

Відповідно, на відміну від відкритих стосунків, у вільних може й не бути основної пари. Тобто у відкритих стосунках ви разом, але погодилися мати інших, а от у вільних – ви ніби й разом, але фактично вільні.

Отже, вільні стосунки – це коли людина може ініціювати інтимні дії з будь-ким у будь-який час без наявності попередньої повної згоди інших партнерів. Але, нагадаємо, це не є якесь загальновизнане визначення, а радше припущення, що загалом під цим терміном можуть розуміти люди.

Скажімо, поширене й геть інше розуміння вільних стосунків, навіть протилежне до вищевказаного. У ньому акцент роблять на особистій автономії, а не на сексуальній.

За цим розумінням, вільні стосунки, на відміну від відкритих, не обов'язково передбачають сексуальні або романтичні зв'язки з іншим, а зосереджені на наданні партнерам повної свободи у виборі, як проводити свій час – вечори, вихідні, відпустки тощо.

Отже, обидва типи стосунків, відкриті та вільні, відходять від традиційної моногамії. І це єдине, що ми можемо сказати точно про їхні відмінності або спільності.