Що це за Durex такий: у компанії нарешті розкрили справжнє значення назви бренду

Чи знали ви, що означає назва одного з найпопулярніших брендів презервативів – Durex? В інтернеті можна знайти багато здогадок щодо цього.

Але тільки тепер компанія-виробник нарешті розкрила цей секрет. 24 Канал із посиланням на New York Post залюбки переповість його.

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Код Durex: що означає це таємниче слово

Компанія Durex відома в усьому світі головно своїми презервативами й лубрикантами. Свій перший засіб вона запустила ще в далеких 1950-х роках, але сам бренд існує з 1929.

Тоді Лондонська гумова компанія (London Rubber Company), заснована у 1915, зареєструвала це слово. Компанія, до слова, у той час продавала імпортні кондоми та аксесуари для перукарів.

Протягом років користувачі соціальних мереж розмірковували, що є означає цей Durex. Багато хто вважав, що це гра слів "тривалий секс" (durable sex) або "під час сексу" (during sex). Також припускали, що слово якось пов'язане з іменем власника бренду.

Примітно, що дехто правильно здогадався, що насправді означає назва бренду. Ось як звучав цей допис: "Назва Durex означає довговічність, надійність і досконалість" (DUrability, REliability, eXcellence).

Що означає назва популярного бренду презервативів Durex / Колаж 24 Каналу фото freepik і АР

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Зрештою, представниця компанії Аннелі Пеннок на порталі news.com.au це підтвердила:

Durex завжди виступав за DU-rability, R-eliability and EX-cellence у всьому світі". Ми – за справжній секс, який приносить задоволення та користь.

Що ж, ми знаємо, що в Durex першими у світі почали тестувати презервативи за допомогою електроніки та запустили рекламу презервативів. Там також представили презервативи Avanti з синтетичного поліуретану для людей з алергією на латекс.

Durex домінує на нашому ринку, ба й на світовому у нього значна частка – близько 30%. А проте чимало користувачів виробів цього бренду критикують його. Вони стверджують, що презервативи Durex можуть викликати подразнення чи бути менш якісними навіть порівняно з менш відомими марками.