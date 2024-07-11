Хоча деякі люди можуть стверджувати, що немає такого поняття, як "занадто великий", коли мова йде про розмір пеніса, цей анонімний чоловік не погоджується з таким твердженням. Він зізнався, що не знає, що робити зі своїм членом, додавши, що це стало причиною того, що багато стосунків розпалися через проблеми з сексуальною близькістю.

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Розмір таки має значення

У соціальних мережах він написав: "У підлітковому віці вас схиляють до думки, що якщо у вас великий член, то ви автоматично користуєтеся успіхом у дівчат, але це неправда".

Чоловік розповів, що у нього лише одна серйозна партнерка, і через деякий час після того, як вони були разом, вона сказала, що кожного разу, коли він намагався проникнути в неї, вона відчувала, що її розриває зсередини. Це, природно, вбило їхнє сексуальне життя, що, своєю чергою, вбило близькість і самі стосунки.

Він продовжив, розповівши, що у нього була інша партнерка, з якою він зустрічався недовго, і з сексом нічого не виходило, навіть коли була повністю розслабленою і вільною. За словами чоловіка, тут не минулось без травматизму.

Багато людей запитували його, чому він просто не спить з іншими, поки не знайде людину, яка підходить йому за розміром, але він пояснив, що йому ніколи не подобався випадковий секс.

Я завжди відчував, що набагато більше прагну справжньої близькості. Причина, чому кожні з цих стосунків закінчуються невдачею, полягає в тому, що я дуже ціную секс у стосунках,

– зауважив чоловік.

Він додав, що попри це він завжди є першопричиною того, чому вони розпадаються. Чоловік зауважив, що просто хотів зняти з себе цей тягар, тому що це надзвичайно засмучує його.

Чоловік виявив, що проблема часто полягає не в довжині, оскільки в ерегованому стані його розмір становить близько 18 сантиметрів – що, хоча і більше середнього, не є причиною його конфліктів. Він додав, що жінкам боляче через обхват.

Він трохи менший за банку газованої води в обхваті, але більший за банку Red Bull,

– пояснив він.



Чоловік зауважив, що проблема в обсязі статевого члена / Фото Anastasia Kazakova

У той час як кілька людей, які коментували пост на Reddit, залишили непристойні зауваження, багато інших висловили слова співчуття і розради. Інші давали поради, як йому діяти в майбутньому.

"Підіть до магазину для дорослих. Запитайте, чи є у них книги на цю тему, які ви можете придбати", – написав один чоловік.

"Переконайтеся, що ваша партнерка збуджена і, можливо, отримала оргазм перед тим, як ви ввійдете в неї".

"Якщо ви все зробите правильно, ваша партнерка не повинна відчувати, що їй потрібно накладати шви після сексу. Багато чоловіків вважають, що розмір перекриває відсутність техніки. Не будьте одним з них".

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Історія нашого героя підтверджує той факт, що не слід ідеалізувати те, що ми бачимо у порно. Часто визначні розміри статевих членів не мають нічого спільного з задоволенням. Ба більше, можуть приносити лише пригнічення та навіть травмувати.

Варте уваги! Цей матеріал має пізнавальний характер. Якщо ж у вас виникли проблеми, пов'язані зі здоров'ям, то негайно зверніться до фахівця, щоб отримати консультацію.