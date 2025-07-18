Як позбутися неприємного запаху ніг: ефективні способи та прості поради

Коли ми беремо кросівки чи шкіряне взуття, то майже неминуче отримуємо й "бонус" – неприємний запах від ніг згодом. Цю халепу чомусь часто ігнорують, хоча усунути її не тай вже й складно.

24 Канал завдяки GQ розповість про причини неприємного запаху ніг і способи розв'язання цієї проблеми. Щоб ви були впевнені, що ваші ноги не вразять носи оточення навіть після цілого дня у взутті.

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Як доглядати за ногами чоловікам, щоб вони не мали неприємного запаху?

Чому виникає у ніг неприємний запах? Ось причини:

Бактерії та грибки. На шкірі ніг вони живуть природно, але коли взуття закрите або шкарпетки ви носите весь день, то ці істоти отримують ідеальні вологі умови для розмноження. І в цьому процесі вони виробляють хімічні речовини, які й формують неприємний запах.

На шкірі ніг вони живуть природно, але коли взуття закрите або шкарпетки ви носите весь день, то ці істоти отримують ідеальні вологі умови для розмноження. І в цьому процесі вони виробляють хімічні речовини, які й формують неприємний запах. Надмірне потовиділення. Власне, воно також створює вологе середовище, улюблене для бактерій і грибків.

Власне, воно також створює вологе середовище, улюблене для бактерій і грибків. Взуття та шкарпетки, які погано пропускають повітря. Все та ж біда – вони втримують вологу і тепло.

Все та ж біда – вони втримують вологу і тепло. Недостатня гігієна. Якщо раптом, хоч ми в це не віримо, ви миєте ноги погано, або надягаєте шкарпетки повторно – то так самі ж і відкриває двері для бактерій і грибків. Чистота – це головний і перший бар’єр для неприємного запаху.

Якщо раптом, хоч ми в це не віримо, ви миєте ноги погано, або надягаєте шкарпетки повторно – то так самі ж і відкриває двері для бактерій і грибків. Чистота – це головний і перший бар’єр для неприємного запаху. Стан здоров'я. Наприклад, діабет або певні шкірні захворювання, які посилюють потовиділення або змінюють стан шкіри, можуть спричиняти неприємний запах. У таких випадках слід звернутися до лікаря по консультацію.

У проблеми неприємного запаху ніг є кілька способів розв'язання / Фото wayhomestudio@freepik

Як усунути проблему неприємного запаху ніг:

Ретельно мийте ноги. Це особливо важливо для тих, хто носить взуття чи шкарпетки цілий день. Помічним буде антибактеріальне мило. Зверніть увагу на проміжки між пальцями, а після миття ретельно витирайте ноги чистим рушником або серветками.

Це особливо важливо для тих, хто носить взуття чи шкарпетки цілий день. Помічним буде антибактеріальне мило. Зверніть увагу на проміжки між пальцями, а після миття ретельно витирайте ноги чистим рушником або серветками. Купуйте шкарпетки з хорошою вентиляцією. Вони не лише доповнюють стиль, але й поглинають піт, а отже зменшують вологість. Гарним вибором будуть шкарпетки з натуральної бавовни або спеціальних матеріалів, як-от Coolmax чи мериносова вовна. Поганим вибором будуть синтетичні матеріали, як поліестер чи нейлон.

Вони не лише доповнюють стиль, але й поглинають піт, а отже зменшують вологість. Гарним вибором будуть шкарпетки з натуральної бавовни або спеціальних матеріалів, як-от Coolmax чи мериносова вовна. Поганим вибором будуть синтетичні матеріали, як поліестер чи нейлон. Не носіть одну пару взуття щодня. Так, навіть якщо вона улюблена. Вологість від поту у взутті має повністю випаруватися до наступного носіння, а для цього потрібно щонайменше 24 години. Отже, майте щонайменше дві улюблені пари, щоб чергувати їх щодня, а також виймайте та провітрюйте устілки, якщо це можливо.

Так, навіть якщо вона улюблена. Вологість від поту у взутті має повністю випаруватися до наступного носіння, а для цього потрібно щонайменше 24 години. Отже, майте щонайменше дві улюблені пари, щоб чергувати їх щодня, а також виймайте та провітрюйте устілки, якщо це можливо. Використовуйте засоби проти запаху. Бо миття ніг, навіть ретельного, може бути недостатньо, особливо в спеку чи в активні дні. Додайте до свого догляду антибактеріальну пудру або спрей для ніг, наносьте їх після душу або перед взуванням.

Це, загалом, усе – правила базового догляду, мета яких одна – тримати ноги чистими та сухими. Це ефективно допомагає проти неприємного запаху, а ще й додає щоденної впевненості.