Прислухайтеся до свого організму, коли спекотно. Про ознаки наближення зневоднення поговоримо сьогодні на 24 Каналі завдяки GQ.

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Загроза зневоднення: 10 ознак, які не можна ігнорувати

Зневоднення трапляється насправді доволі часто у сезон сильної спеки. Адже за таких умов щодня людський організм втрачає від 2 до 2,5 літра води, а тому потребує постійного поновлення її рівня, щоб повноцінно функціонувати.

Ось ознаки, які вказують на зневоднення:

  • Сухість у роті та неприємний запах з рота. Це одна з перших ознак, і вона вказує на нестачу слини, яка працює проти бактерій.
  • Втома та головний біль. Нестача води уповільнює рух поживних речовин та зменшує насичення мозку киснем, звідси й мігрені.
  • Темна сеча і нечасте сечовипускання. Сеча має бути прозорою. Якщо вона стає темною – ваш організм затримує воду, бо її замало.
  • Суха і нееластична шкіра. Нормальна шкіра еластична й пружна на дотик. Якщо ж це не так, навіть попри застосування кремів – треба попити води.

чоловік у спеку з пляшкою водиВажливо знати ознаки наближення зневоднення та вчасно на них реагувати / Фото freepik

  • М'язові спазми. Вони часто є наслідком дисбалансу електролітів і недостатньої гідратації, особливо після фізичних навантажень.
  • Запаморочення і слабкість. Зневоднення може спричинити зниження тиску, від цього й такі симптоми.
  • Запор. Тут все просто, недостатнє споживання води уповільнює роботу кишечника.
  • Мало сліз. Якщо ваші очі сухі та подразнені, це може бути пов'язано з недостатньою гідратацією.
  • Потяг до солодкого. Коли організм не отримує достатньої кількості води, він може сплутати спрагу з голодом, та змусить вас захотіти солодощів.
  • Лихоманка та блювота. Ці симптоми можуть бути як причинами, так і наслідками зневоднення. І вони вже вимагають негайної медичної допомоги.

Отже, за сильної спеки слід бути пильним і пити регулярно. Навіть якщо ви не відчуваєте спраги.