Прислухайтеся до свого організму, коли спекотно. Про ознаки наближення зневоднення поговоримо сьогодні на 24 Каналі завдяки GQ.

Дивіться також Наука назвала 6 продуктів, які чоловіки мають їсти для уповільнення старіння

Загроза зневоднення: 10 ознак, які не можна ігнорувати

Зневоднення трапляється насправді доволі часто у сезон сильної спеки. Адже за таких умов щодня людський організм втрачає від 2 до 2,5 літра води, а тому потребує постійного поновлення її рівня, щоб повноцінно функціонувати.

Ось ознаки, які вказують на зневоднення:

Сухість у роті та неприємний запах з рота. Це одна з перших ознак, і вона вказує на нестачу слини, яка працює проти бактерій.

Це одна з перших ознак, і вона вказує на нестачу слини, яка працює проти бактерій. Втома та головний біль. Нестача води уповільнює рух поживних речовин та зменшує насичення мозку киснем, звідси й мігрені.

Нестача води уповільнює рух поживних речовин та зменшує насичення мозку киснем, звідси й мігрені. Темна сеча і нечасте сечовипускання. Сеча має бути прозорою. Якщо вона стає темною – ваш організм затримує воду, бо її замало.

Сеча має бути прозорою. Якщо вона стає темною – ваш організм затримує воду, бо її замало. Суха і нееластична шкіра. Нормальна шкіра еластична й пружна на дотик. Якщо ж це не так, навіть попри застосування кремів – треба попити води.

Важливо знати ознаки наближення зневоднення та вчасно на них реагувати / Фото freepik

М'язові спазми. Вони часто є наслідком дисбалансу електролітів і недостатньої гідратації, особливо після фізичних навантажень.

Вони часто є наслідком дисбалансу електролітів і недостатньої гідратації, особливо після фізичних навантажень. Запаморочення і слабкість. Зневоднення може спричинити зниження тиску, від цього й такі симптоми.

Зневоднення може спричинити зниження тиску, від цього й такі симптоми. Запор. Тут все просто, недостатнє споживання води уповільнює роботу кишечника.

Тут все просто, недостатнє споживання води уповільнює роботу кишечника. Мало сліз. Якщо ваші очі сухі та подразнені, це може бути пов'язано з недостатньою гідратацією.

Якщо ваші очі сухі та подразнені, це може бути пов'язано з недостатньою гідратацією. Потяг до солодкого. Коли організм не отримує достатньої кількості води, він може сплутати спрагу з голодом, та змусить вас захотіти солодощів.

Коли організм не отримує достатньої кількості води, він може сплутати спрагу з голодом, та змусить вас захотіти солодощів. Лихоманка та блювота. Ці симптоми можуть бути як причинами, так і наслідками зневоднення. І вони вже вимагають негайної медичної допомоги.

Отже, за сильної спеки слід бути пильним і пити регулярно. Навіть якщо ви не відчуваєте спраги.