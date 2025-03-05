Опір змінам: як він заважає вам рухатися вперед і як його подолати

Чи помічали ви перешкоди на шляху до реалізації нових проєктів у житті? Гадаємо, так, і, можливо, не всі вони справжні. Чи знаєте ви, що таке опір змінам?

Це коли ваше тіло та розум використовують певні механізми, які зупиняють вас, і ви не усвідомлювали цього до певного часу. Як розпізнати ці механізми та усунути їх, пише 24 Канал завдяки GQ.

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Що таке опір змінам і що робити, щоб він не нашкодив

За словами психолога і тренера медичних працівників Даніели Константін, є низка інструментів, які можуть допомогти нам подолати ці "несвідомі механізми", які намагаються захистити нас від ситуацій, що можуть бути загрозливими.

Передовсім, варто розуміти, що опір змінам – це добре для нас, бо "в короткостроковій перспективі ці механізми допомагають нам уникнути страждань". Від інформації чи досвіду, які можуть бути болючими. Звісно, це в тому випадку, коли розум не сприймає буквально все як загрозу.

Проблема в тому, що прояви цих механізмів не такі чіткі, як нам хотілося б. І річ не в тім, що, натрапляючи на щось нове, ми відчуваємо страх, тривогу і фобію, а в тім, що можуть виникати головні болі та інші фізичні симптоми, пов'язані зі стресом, який виник через зміни.

І коли ми відчуваємо це, то блокуємо себе і не йдемо назустріч змінам, які могли б стати хорошими в нашому житті. Це і про роботу, і про стосунки, і про все інше, що може означати серйозну трансформацію вашого майбутнього.

Є низка інструментів, які можуть допомогти нам подолати несвідомі захисні механізми / Фото fxquadro@freepik

Ви знаєте, що повинні це зробити, але ваше тіло і розум посилають вам протилежні сигнали. І ви знаходите будь-які відмовки та причини, чому не робити щось – це найкращий варіант.

Так, опір може бути корисним на певних етапах, тривога може змусити, наприклад, уникати незручних ситуацій. Але загалом ми повинні намагатися усвідомлювати те, що відбувається, щоб діяти й щоб подолати це.

Як це можна зробити? Безумовно, дуже важливо звернутися по допомогу до професіоналів. Але можна також спробувати індивідуальні техніки, такі як самоспостереження, щоб визначити свої мисленнєві патерни, щоб виявити опір і не дати йому знерухомити вас.

Однак найбільш важливо зрозуміти, в яких ситуаціях ці захисні механізми можуть бути шкідливими, а в яких – корисними. Це єдиний спосіб досягти реального і здорового прогресу.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або психологічна консультація, обов’язково зверніться до фахівця.