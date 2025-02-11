Ця техніка може допомогти вам подолати тривогу за лічені хвилини, стверджує соціологиня з Гарвардського університету. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Як розпізнати тривогу

Тривога може бути підступною – ви помічаєте фізичні симптоми, але не усвідомлюєте, що причиною є стрес. Постійний головний біль, нудота, біль у м'язах тощо – все це може бути не фізичним захворюванням, а реакцією на стрес.

Вегетативна нервова система, яка регулює серцебиття і дихання, також запускає реакцію "бий або тікай" під час небезпеки. Коли тривога охоплює вас, ця система активується, що якраз і призводить до головного болю, болю у шлунку або задишки.

І чим більше ви зосереджуєтесь на цих відчуттях, тим інтенсивнішими вони стають, створюючи цикл стресу. З часом це може стати непереборним, що заважає жити повсякденним життям без постійного хвилювання.

Техніка KIST може допомогти вам подолати тривогу за лічені хвилини / Фото freepik

Ось хороша техніка для подолання тривоги й усього на 5 хвилин

Соціологиня Марта Бек, яка закінчила Гарвард, визначила простий, але потужний прийом для управління тривогою. Її техніка – це KIST (Kind Internal Self-Talk), і ось як нею користуватися.

Замість того, щоб чинити опір або придушувати негативні емоції, слід заохочувати турботу про себе та співчуття. KIST наголошує на тому, щоб відповідати собі добротою, особливо в дні, коли ви відчуваєте себе не у своїй тарілці.

про себе та співчуття. KIST наголошує на тому, щоб відповідати собі добротою, особливо в дні, коли ви відчуваєте себе не у своїй тарілці. Треба визначити частину себе, яка відчуває тривогу, і уявити як перелякану дитину або роздратовану тварину. Далі робіть повільні, глибокі вдихи й м'яко заспокоюйте її: "Ти в безпеці", "Я з тобою", "З нами все буде добре".

"Ти в безпеці", "Я з тобою", "З нами все буде добре". Говоріть до цієї частини себе так, ніби це хтось інший, хто потребує розради. Говоріть спокійним, турботливим тоном, поки не відчуєте, що напруга спадає.

Цей метод важливий, бо він не просто заспокоює тривогу, а змінює те, як ви реагуєте на неї. Замість того щоб закручуватися по спіралі тривоги, ви перенаправляєте фокус на надію, стійкість і відчуття спокою.

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