Припиніть думати про те, як швидко заснути: як це все працює

Парадокс, з яким багато хто з нас знайомий – відчувати втому протягом дня, але, опинившись у ліжку, бути не в змозі заснути. А все через думки, які не дають нам спокою.

Трапляється, люди через це починають відчувати себе "неправильними" в плані засинання, а цілком дарма. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Фактори, які впливають на сон

Засинання є досить складним процесом, і є кілька біологічних і психологічних факторів, які впливають на нього. Одним з найбільш фізичних елементів є, наприклад, температура тіла. Чим вона вища, тим більше ми бадьорі, а низькі значення пов'язані з максимальною сонливістю, пояснює Марко Фаббрі з кафедри психології Болонського університету.

Тому не випадково, що ввечері нам зазвичай вдається заснути легше: саме у вечірні години відбувається "поєднання кількох сприятливих елементів", тобто багатогодинного неспання, зниження температури тіла та великої кількості мелатоніну.

Кожна людина має індивідуальні особливості, тому важко знайти формулу ідеального засинання. Наприклад, о котрій годині лягати спати? Фаббрі зазначає, що не існує універсально правильного часу. Єдиний фактор, на який варто звернути увагу – це дотримання якомога більш регулярного ритму сну і неспання. Тобто лягати спати та прокидатися треба приблизно в один і той же час щодня, враховуючи й вихідні.

Алессандра Джордано, експертка у галузі медицини сну, пояснює: не варто очікувати, що наш сон буде таким, як у фільмах чи серіалах, коли виснажений герой падає на подушку і з усмішкою засинає. Такий сценарій може статися, але здебільшого "сон – це не явище, яке вмикається і вимикається".

Засинання – складний процес, тож не дивно, що у ньому трапляються труднощі / Фото gpointstudio@freepik

Яким має бути ваш підхід до засинання

30 хвилин на засинання є абсолютно фізіологічними, але чомусь багато людей переконані, що у них є проблема, якщо вони не засинають дуже швидко. Насправді цілком нормально, що ми не можемо легко заснути, якщо наступного дня у нас важлива подія. Також, лягаючи спати, ми зазвичай підбиваємо підсумки дня або плануємо наступний. Ба й просто розмірковуємо про те, що нас турбує. Тобто короткі стани тривоги можуть виникати в голові, яка лежить на подушці.

Якщо ми натрапляємо на все це, то можемо відчувати себе "неправильними", коли не засинаємо за 10 хвилин. А якщо це явище повторюється, ми ризикуємо розвинути тривогу очікування, яка затягує нас у замкнене коло. Іншими словами, людина починає напружуватися перед сном через простий страх не заснути, і ця напруга стає "увічнюючим фактором" безсоння.

Насправді ж тривожитися через пару ночей, коли ми не можемо заснути, безглуздо. Але як зрозуміти, коли варто звернутися по кваліфіковану допомогу? Міжнародні рекомендації говорять про 3 місяці, впродовж яких людина мало спить або спить неякісно принаймні тричі на тиждень. Це вже про хронічне безсоння, яке потребує терапії.

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