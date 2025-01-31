А стосується воно такої звичної у нашому житті речі як будильник. 24 Канал із посиланням на New York Post розповідає докладніше.

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У чому суть правила 5 секунд для найкращого ранку

Натискання на "відбій" на будильнику знову і знову – здається, невинний рух, який більшість людей роблять щоранку. Але насправді з цим рухом ви фактично втрачаєте бажання мати гарний день.

Щонайменше, так стверджує Мел Роббінс, експертка з особистісного розвитку. І от вона радить своє вірусне правило 5 секунд, що може допомогти надто втомленим людям керувати своїм днем.

Коли дзвенить будильник, вставайте і починайте день,

– закликає жінка у своєму відео в тіктоці.

Роббінс також каже "не натискати кнопку повтору", бо "лежачи в ліжку, ви погіршуєте своє самопочуття". Справді, вчасно прокидатися корисніше, ніж прокидатися в проміжках між відкладеними дзвінками будильника.

Просте життєве правило вашого ранку може докорінно все змінити: дивіться відео melrobbins

Регулярне натискання кнопки повтору може змусити вас почуватися більш втомленими та порушити внутрішній годинник. Не піддавайтеся спокусі та вставайте з ліжка, коли спрацьовує будильник, щоб уникнути млявості, пов'язаної з інерцією сну,

– радять на AmeriSleep.

Мел Роббінс пропонує реагувати на перший будильник так: відраховувати час від цифри 5, щойно ви відкриваєте очі, і порахувати до 1, на якій слід встати з ліжка.

Є моменти, коли ви вагаєтесь і думаєте, чи вставати з ліжка. Якщо ви вагаєтесь більш як 5 секунд, то втратите будь-яку мотивацію зробити це,

– каже вона.

Роббінс, колишня юристка, покинула свою кар'єру через вигорання. Тепер вона каже, що цей прийом – "крихітна, маленька мікродія, яка запускає імпульс” – допоміг їй докорінно змінити свій ранок і все життя в цілому.

"Якщо ви хочете, щоб 2025 став вашим найкращим роком, почніть свій ранок з цієї простої поради", – підсумувала експертка.