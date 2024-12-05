Потрібні лише 10 вільних хвилин: наука радить ці 5 прийомів, які зроблять вас щасливішим
Величезний банківський рахунок, предмети розкоші, стосунки? Ба ні, все, що вам потрібно для щастя – це сформувати правильне мислення і виробити корисні звички.
Саме це принесе вам більше радості та задоволення у повсякденному житті. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає про 5 прийомів, які в цьому допоможуть.
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Прості хитрощі, щоб почуватися трохи щасливішим щодня
Гарвардський університет провів одне з найбільших досліджень щастя, і виявив, що наявність друзів є ключовим фактором. Інші дослідження стверджують, що наявність мети, шлях до неї, практика вдячності й акти щедрості також є стовпами щастя.
А ще існують хитрощі – невеликі дії, які можуть мати значний вплив на рівень щастя. Ось, до прикладу, як ці 5 десятихвилинних прийомів.
- Зверніться до друзів. Просто їх мати – замало, треба проводити з ними час і бути на зв'язку. Хороший спосіб працювати над цим, а заразом і отримати заряд щастя в цей момент, – це поспілкуватися з друзями за допомогою меседжів або дзвінків.
- Ведіть щоденник. Навіть якщо ви робитимете це протягом 10 хвилин на день, це може стати чудовим способом підвищити рівень щастя, відчути себе менш напруженим і більш позитивним. Дайте собі відповідь на кілька запитань про ваш день, щоб підбити його підсумки.
- Мінітренування посеред робочого дня. Невеликі фізичні вправи впродовж дня, і це підтверджено наукою, зменшують стрес, покращують настрій і психічний стан. Вам не треба довго бігати чи займатися годину з гантелями на обідній перерві, достатньо просто трохи порухатися чи пройтися кілька хвилин, щоб відчути різницю.
- Танцюйте під улюблену музику. Музика може суттєво вплинути на ваш настрій, продуктивність і щастя в моменті. Прослуховування улюбленої музики й танці під неї допомагають зменшити негатив і підвищити рівень щастя, особливо тому, що вони допомагають відірватися від того, що вас турбує, і вивільнити ендорфіни, які допомагають вам почуватися добре.
- Спробуйте зробити щось складне, чого ви уникали. Це не здається найочевиднішим способом відчути себе щасливим, але цей трюк справді працює. Виконання складного завдання знімає напругу і змушує мозок виділяти дофамін, який є одним з гормонів щастя. Це також допоможе вам відчути, що ви чогось досягли й можете відсвяткувати свій прогрес.