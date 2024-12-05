Нужны всего 10 свободных минут: наука советует эти 5 приемов, которые сделают вас счастливее
Огромный банковский счет, предметы роскоши, отношения? А нет, ибо все, что вам нужно для счастья – это сформировать правильное мышление и выработать полезные привычки.
Именно это принесет вам больше радости и удовольствия в повседневной жизни. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает о 5 приемах, которые в этом помогут.
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Простые хитрости, чтобы чувствовать себя немного счастливее каждый день
Гарвардский университет провел одно из крупнейших исследований счастья, и обнаружил, что наличие друзей является ключевым фактором. Другие исследования утверждают, что наличие цели, путь к ней, практика благодарности и акты щедрости также являются столпами счастья.
А еще существуют хитрости – небольшие действия, которые могут иметь значительное влияние на уровень счастья. Вот, к примеру, как эти 5 десятиминутных приемов.
- Обратитесь к друзьям. Просто их иметь – мало, надо проводить с ними время и быть на связи. Хороший способ работать над этим, а заодно и получить заряд счастья в данный момент, – это пообщаться с друзьями с помощью месседжей или звонков.
- Ведите дневник. Даже если вы будете делать это в течение 10 минут в день, это может стать отличным способом повысить уровень счастья, почувствовать себя менее напряженным и более позитивным. Ответьте себе на несколько вопросов о вашем дне, чтобы подвести его итоги.
- Мини-тренировки посреди рабочего дня. Небольшие физические упражнения в течение дня, и это подтверждено наукой, уменьшают стресс, улучшают настроение и психическое состояние. Вам не надо долго бегать или заниматься час с гантелями на обеденном перерыве, достаточно просто немного подвигаться или пройтись несколько минут, чтобы почувствовать разницу.
- Танцуйте под любимую музыку. Музыка может существенно повлиять на ваше настроение, продуктивность и счастье в моменте. Прослушивание любимой музыки и танцы под нее помогают уменьшить негатив и повысить уровень счастья, особенно потому, что они помогают отвлечься от того, что вас беспокоит, и высвободить эндорфины, которые помогают вам чувствовать себя хорошо.
- Попробуйте сделать что-то сложное, чего вы избегали. Это не кажется самым очевидным способом почувствовать себя счастливым, но этот трюк действительно работает. Выполнение сложной задачи снимает напряжение и заставляет мозг выделять дофамин, который является одним из гормонов счастья. Это также поможет вам почувствовать, что вы чего-то достигли и можете отпраздновать свой прогресс.