Не красу чи почуття гумору: ось що треба шукати у людині, щоб знайти справжнє кохання

12 жовтня 2024, 10:07
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Автор: Едуард Хомченко

Джерело:

GQ

Коли ми думаємо про справжнє кохання та ідеальну пару, ми зазвичай складаємо список того, що здається нам важливим. В ідеальному світі ми б додали туди привабливість, сміх, працьовитість і навіть, чому б і ні, успішність.

Але ми чомусь часто забуваємо про найважливіший аспект, пише GQ. Це те, як людина ставиться до нас.

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Це варто знати, щоб знайти справжнє кохання раз і назавжди

Звісно, ми хочемо, щоб хтось нас любив і поважав, але пошук ідеальної пари виходить далеко за рамки цього. До нас мають ставитися як до особистості, заохочувати нас бути такими, якими ми є, і не намагатися змінити нас.

Це може здатися очевидним, але пригадайте:

  • Хіба не було у вас друга, поведінка якого стає зовсім іншою, коли поруч його половинка? 
  • Або чи не було друга, який одразу після початку стосунків почав змінюватися до невпізнання?

Часто це відбувається тому, що пара цієї людини не заохочує її бути такою, якою вона є насправді, а вона сама не відчуває, що її приймають. А це може мати навіть серйозні наслідки для нашого психічного стану.

Зверніть увагу: ось чому ми повинні оточувати себе людьми, які нас цінують і люблять, адже саме вони дозволять нам бути справжніми. Наш партнер – це людина, з якою ми, швидше за все, проведемо найбільше часу, тому так важливо знайти правильну пару.

Пошук ідеальної пари виходить далеко за рамки любові та поваги / Фото freepik

Але як дізнатися, що ця пара – правильна? Правда в тому, що не існує магічної формули.

Ясно одне: побудова стабільних стосунків вимагає відданості, а для цього потрібно бути на 100% впевненим у своєму рішенні. Ми повинні бути з тим, з ким ми уявляємо решту нашого життя.

І є одна ознака, яка може підказати нам, хто точно не є такою парою:

  • Це не може бути людина, з якою нам не комфортно, з якою ми змушені прикидатися чи вдавати з себе когось, ким ми не є.
  • Це не може бути людина, яка змушує нас відчувати себе неповноцінними.

Наша людина буде приймати нас повністю і дозволяти нам бути справжніми, навіть якщо вона не завжди погоджується з тим, що ми робимо або говоримо. А бути собою – це фундаментальна частина життя, як би банально це не звучало.