Не красоту или чувство юмора: вот что надо искать в человеке, чтобы найти настоящую любовь

Когда мы думаем о настоящей любви и идеальной паре, мы обычно составляем список того, что кажется нам важным. В идеальном мире мы бы включили туда привлекательность, смех, трудолюбие и даже, почему бы и нет, успешность.

Но мы почему-то часто забываем о самом важном аспекте, пишет GQ. Это то, как человек относится к нам.

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Это стоит знать, чтобы найти настоящую любовь раз и навсегда

Конечно, мы хотим, чтобы кто-то нас любил и уважал, но поиск идеальной пары выходит далеко за рамки этого. К нам должны относиться как к личности, поощрять нас быть такими, какими мы есть, и не пытаться изменить нас.

Это может показаться очевидным, но вспомните:

Разве не было у вас друга, поведение которого становится совсем другим , когда рядом его половинка?

, когда рядом его половинка? Или не было друга, который сразу после начала отношений начал меняться до неузнаваемости?

Часто это происходит потому, что пара этого человека не поощряет его быть таким, каким он есть на самом деле, а он сам не чувствует, что его принимают. А это может иметь даже серьезные последствия для нашего психического состояния.

вот почему мы должны окружать себя людьми, которые нас ценят и любят, ведь именно они позволят нам быть настоящими. Наш партнер – это человек, с которым мы, скорее всего, проведем больше всего времени, поэтому так важно найти правильную пару.

Поиск идеальной пары выходит далеко за рамки любви и уважения / Фото freepik

Но как узнать, что эта пара – правильная? Правда в том, что не существует магической формулы.

построение стабильных отношений требует преданности, а для этого нужно быть на 100% уверенным в своем решении. Мы должны быть с тем, с кем мы представляем остаток нашей жизни.

И есть один признак, который может подсказать нам, кто точно не является такой парой:

Это не может быть человек, с которым нам не комфортно , с которым мы вынуждены притворяться или изображать из себя кого-то, кем мы не являемся.

, с которым мы вынуждены притворяться или изображать из себя кого-то, кем мы не являемся. Это не может быть человек, который заставляет нас чувствовать себя неполноценными.

Наш человек будет принимать нас полностью и позволять нам быть настоящими, даже если он не всегда соглашается с тем, что мы делаем или говорим. А быть собой – это фундаментальная часть жизни, как бы банально это не звучало.