Штучний інтелект і ваша освіта: 4 прості практичні поради, як полегшити собі процес навчання

ШІ – явище порівняно нове, і люди все ще відкривають для себе різні способи його застосування. Зокрема, у роботі та особистому житті.

ШІ не панацея, але він здатен наштовхнути нас на ідеї, про які ми з тих чи інших причин поки не подумали. 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness розповість, як це можна застосувати у царині освіти.

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Як ШІ може допомагати вам у сфері освіти

Шукайте допомоги з домашніми завданнями. Наприклад, ви не можете розібратися зі словом, над яким працює ваша дитина у шкільному завданні. Не біда – сфотографуйте проблему і попросіть ChatGPT розбити її на частини та пояснити. Попросіть ШІ показати вам кроки до її розв'язання, а не просто дати відповідь. Це чудово допоможе і вашій дитині, та й вам самим зрозуміти та запам'ятати процес.

Наприклад, ви не можете розібратися зі словом, над яким працює ваша дитина у шкільному завданні. Не біда – сфотографуйте проблему і попросіть ChatGPT розбити її на частини та пояснити. Попросіть ШІ показати вам кроки до її розв'язання, а не просто дати відповідь. Це чудово допоможе і вашій дитині, та й вам самим зрозуміти та запам'ятати процес. Випробуйте ШІ як репетитора. Коли ви читаєте книгу, то можете використовувати ChatGPT як особистого репетитора. Наприклад, ви перечитуєте "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного та дійшли до 3 частини. Чому б не закидати ChatGPT запитаннями: "Що відбувається в 3 частині? Що літературні критики говорять про цей розділ? Які символи там з'являються? Яке історичне тло цієї частини?" Чат-бот допоможе вам зрозуміти книгу на глибшому рівні та підсвітити речі, які ви могли пропустити. Хитрість в тому, щоб ставити максимально конкретні запитання.

ШІ не панацея, але він здатен наштовхнути нас на ідеї, про які ми не подумали чи які упустили / Фото DC Studio@freepik