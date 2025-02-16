Докторка нейрокогнітивної медицини Хізер Сендісон 15 років вивчала мозок. І вона виокремлює одну важливу звичку, яка захищає мозок і підтримує пам'ять проти старіння. 24 Канал завдяки GQ пише докладніше.

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Найважливіша звичка для захисту пам'яті з віком

Потрібно дотримуватися дієти, яка допомагає живити мозок. Сендісон пояснює, що це не тільки допомагає нам жити довше, але й має важливе значення для збереження молодості мозку і міцної пам'яті.

Коли ваш раціон багатий на поживні речовини, корисні для мозку, то це допомагає йому зцілюватися, відновлювати тканини, боротися з токсинами, які можуть його пошкодити, і створювати більше нейромедіаторів, які дозволяють мозку залишатися молодим, активним і ефективним. Що це за дієта?

Якщо ви хочете покращити свій раціон і захистити свій мозок, почніть більш уважно ставитися до вуглеводів і замініть деякі багаті на вуглеводи продукти, які ви їсте найчастіше, на менш вуглеводні альтернативи,

– каже експертка.

Хізер Сендісон 15 років вивчала мозок – і вона каже, що дієта є дуже важливою звичкою / Фото freepik

Вуглеводи важливі, тому не відмовляйтеся від них повністю, просто шукайте кращі варіанти для збалансованої дієти. Ви повинні отримувати близько 139 грамів вуглеводів на день і шукати якісні варіанти, уникаючи продуктів з високим ступенем обробки або з високим вмістом цукру.

Також докторка рекомендує поєднувати вуглеводи з продуктами, багатими на білок і корисні жири, такими як грецький йогурт. А ще уникати солодощів натщесерце, оскільки це впливає на рівень цукру в крові й може спричинити проблеми.

Загалом, важливо бути більш свідомим і вибирати продукти, які корисні для тіла і мозку, і зробити їх основою свого раціону. Час від часу можна собі дозволити більше, але так, щоб не перестарайтеся і не зловживати.

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