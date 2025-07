30 років тому Сильвестр Сталлоне приміряв образ Адама у найкращій рекламі Versace: кадр – шедевр

Коли ми згадуємо про Сильвестра Сталлоне, то перша асоціація, яка миттєво прилітає нам у голову, – боксер Роккі Бальбоа. Це, безсумнівно, його ключова роль, яка допомогла йому стати шалено популярним.

Ясна річ, що так було не завжди. У перших фільмах, у яких він знімався, його навіть не згадували у титрах. Та й сам життєвий шлях актора був точно не з найлегших. 6 липня Сильвестр Сталлоне відзначає 79 років, і 24 Канал розповість вам про зйомку, про яку мало хто взагалі знає.

Варте уваги Далеко не Супермен: те, яким був Генрі Кавілл понад 20 років тому, вас вразить

Сталлоне в найкращій рекламі Versace

Іноді може здатись, що Сталлоне буквально народився горою м'язів з досконалим тілом. Але, ясна річ, що так не було. Він сам зробив себе таким, і використовував це з користю для себе. Власне, його фактура дозволила йому знятись у рекламі Versace 30 років тому. І це треба бачити!



Сильвестр Сталлоне та Клаудія Шиффер у рекламі Versace / Фото Річарда Аведона

Це культова фотографія, зроблена 30 років тому – у 1995. Цей кадр з'явився на світ, коли і Сильвестр, і Клаудія були на піку своєї популярності.

Це був досить сміливий хід для того, щоб прорекламувати тарілки від Versace Home Collection. Власне, цими самими тарілками зірки прикриваються. І це надзвичайно вишукано.

Геніальний кадр зробив відомий фотограф Річард Аведон.

Звернімо увагу! Лінійка Versace Home Collection з'явилась у 1993 році. До неї увійшли халати, постільна білизна, килими та інші аксесуари для дому.

Сильвестр Сталлоне та Клаудія Шиффер у цій рекламі нам продемонстрували дві порцелянові тарілки. Вони виділяються фірмовим для Versace принтом, а також золотистим візерунком.

Річард Аведон навмисне поклав до рук Клаудії Шиффер надкушене яблуко. Так, вона втілила образ Єви, а Сильвестр – Адама. Відтак, ми отримали не просто оголене фото, а буквально історію про заборонений плід, який кожен може собі дозволити мати у власній оселі.

Це цікаво "Гомін detailing": на автохімчистці переспівали той самий хіт, від якого шаленіють українці



Фото Сталлоне та Шиффер потрапило до книги Versace / Кадр з книги Versace

До слова, цей кадр згодом потрапив до книги Versace: The Naked and the Dressed: 20 Years of Versace by Avedon. Її випустили у 1998 році.