До прикладу, хлопці з автохімчистки з Луцька, про яких розповідає 24 Канал. Вони виклали на своєму тіктоці відео, на якому ми можемо почуть "Цей сон" у їхньому виконанні.

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"Цей сон" пролунав на автохімчистці

На кумедному ролику можна побачити "соліста", котрий намагається відтворити манеру виконання Вадимом Яценком пісні "Цей сон". Йому акомпанують ще троє чоловіків, які паралельно займаються доведенням автомобіля до блиску. Виконавець на відео настільки харизматичний, що просто неможливо встояти, щоб не почати підспівувати разом із ним.

Хоч трохи вийшло в нас, як в того хору?

– запитали хлопці у підписі до відео.

Звернімо увагу, що за понад добу ролик переглянули понад 273 тисячі разів. Також користувачі мережі залишили понад 800 коментарів. У деяких з них навіть порівнювали виконання з хором "Гомін". Ба більше, дехто писав, де можна придбати квиток на виступ.

Самі ж хлопці також позначили Львівський органний зал. Можливо, колись ми побачимо несподівану колаборацію. Але вона явно буде після того, як "Гомін" відкатає свій тур Україною. Тур, який став можливим після того, як ролик з виконанням пісні "Цей сон" шалено завірусився у мережі.

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Надіємось, вам не потрібно пояснювати, про який то хор "Гомін" ми розповідаємо. Якщо ж таки треба, то мовиться про колектив, заснований ще у 80-х роках минулого століття. З 2023 року "Гомін" став частиною Львівського органного залу. І з серпня того ж року Вадим Яценко став його головним диригентом і художнім керівником. Власне, ролик з його виконанням пісні "Цей сон" завірусився і за понад тиждень його подивились 7,7 мільйона разів.

У серпні "Гомін" відправляється у тур Україною. Але квитки на їхні виступи розбирають, наче гарячі пиріжки. Тому варто поспішити, якщо у вашому місті ще залишилась можливість послухати програму "Цей хор, цей хор".