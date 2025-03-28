Далеко поза 40 градусів, до яких ми звикли: яка горілка найміцніша у світі

Різні види горілки мають різний відсоток об'ємної частки алкоголю, тобто ABV. Різні бренди також доволі варіативні за вмістом алкоголю.

Простіше кажучи, горілка – це далеко не обов'язково тільки про звичні для нашого ока 40 градусів. А наймісткіша за алкоголем горілка – набагато міцніша, і про неї та ще кілька схожих розповість 24 Канал із посиланням на Ark Behavioral Health.

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Чільна п'ятірка офіційно найміцніших горілок у світі

Spirytus Rektyfikowany. Цю горілку роблять у Польщі, і вона є офіційно найміцнішим алкогольним напоєм на ринку – з 96% ABV. Звісно, її не можна пити чистою, а потрібно змішувати з фруктовими соками та іншими міксерами. Назва у перекладі – це ректифікований спирт, і випити його – "це ніби відчути удар кулаком у сонячне сплетіння", як писали у New York Post.

Цю горілку роблять у Польщі, і вона є офіційно найміцнішим алкогольним напоєм на ринку – з 96% ABV. Звісно, її не можна пити чистою, а потрібно змішувати з фруктовими соками та іншими міксерами. Назва у перекладі – це ректифікований спирт, і випити його – "це ніби відчути удар кулаком у сонячне сплетіння", як писали у New York Post. Pincer Shanghai Strength. Ця горілка має 88,88% ABV, і виготовляють її у Шотландії, відповідно використовують шотландське зерно. Одна з особливостей – що її настоюють на розторопші та квітах дикої бузини. І це також не той алкоголь, який можна пити безтурботно. Виробники рекомендують використовувати цю горілку як концентрат, щоб 1 пляшка забезпечувала 65 порцій (на звичайну пляшку припадає 26).

З деякими горілками слід бути максимально обережним, бо ABV там зашкалює / Дивіться фото виробників

Balkan 176. Один із найміцніших напоїв, що походить з Балкан, має 88% ABV. Ця горілка проходить процес дистиляції тричі, що майже позбавляє її смаку. На пляшці виробник описує 13 різних застережень про ймовірну шкоду для здоров'я. Тому не ставтеся до цього напою, як до типової горілки – краще смакувати її у коктейлях.

Один із найміцніших напоїв, що походить з Балкан, має 88% ABV. Ця горілка проходить процес дистиляції тричі, що майже позбавляє її смаку. На пляшці виробник описує 13 різних застережень про ймовірну шкоду для здоров'я. Тому не ставтеся до цього напою, як до типової горілки – краще смакувати її у коктейлях. Good Ol' Sailor. Цю горілку роблять у Швеції, вона відома унікальним дизайном пляшок та високим вмістом алкоголю – 85% ABV. Це перша у Швеції органічна горілка, пляшки для неї – з поліетилентерефталату. Оскільки вона дуже міцна, її слід вживати в невеликих кількостях та у змішаних напоях.

Цю горілку роблять у Швеції, вона відома унікальним дизайном пляшок та високим вмістом алкоголю – 85% ABV. Це перша у Швеції органічна горілка, пляшки для неї – з поліетилентерефталату. Оскільки вона дуже міцна, її слід вживати в невеликих кількостях та у змішаних напоях. Devil Springs. Це американська горілка, з Нью-Джерсі, її міцність – 80% ABV. Ефект напою може бути досить інтенсивним, тож це все ще не те, що ви захочете випити одним махом.

Наступні у переліку найміцніших горілок мають вже значно нижчі показники ABV – 50% і нижче, до знайомих нам 40. Та хай там як, дуже важливо звертати увагу на вміст алкоголю в будь-якому алкогольному напої – тому що чим він вищий, тим сильнішим буде вплив на організм.