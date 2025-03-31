Ескорт-агентство, яке продає жіночу цноту, назвало рекордну ціну і чому таке люблять зірки

Платити за секс – це щось незвичне для більшості людей, тим більше якщо говорити про цінники у мільйони доларів. А проте деякі надбагаті люди таки віддають ці гроші.

Щонайменше, так кажуть в ескорт-агентстві, яке нібито зводить десятки тисяч жінок з зірковими клієнтами по всьому світу. 24 Канал із посиланням на Daily Star розповість докладніше.

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Чому впливові люди люблять купувати жіночу цноту і скільки за таке платять

82 000 жінок – таке число називає компанія Cinderella Escorts, вказуючи кількість своїх "підопічних". І мовиться здебільшого про продаж жіночої цноти таємним покупцям за астрономічні суми.

Інша компанія, Healines, взялася до такого ж "бізнесу", коли прогриміла історія про 22-річну студентку з Манчестера Лауру, що нібито продала свою цноту за 1,6 мільйона фунтів стерлінгів голлівудському акторові. Представник компанії розповів, як воно все відбувається.

Наші дівчата можуть заробляти до 200 000 євро щомісяця від одного шугар-дедді. А рекорд – 400 000 євро щомісяця, які одна дівчина отримувала протягом 2 років від мільярдера з Японії. При цьому рекордна сума для незайманої дівчини становила близько 3 мільйонів євро,

– каже він.

Екскорт-агентство стверджує, що зводить тисячі незайманих жінок із багатіями / Фото freepic.diller@freepik

Ясна річ, ці цифри важко перевірити. Але якщо вони більш чи менш точні, то вказують на масштаби індустрії. І на те, скільки багатих, впливових і відомих людей зацікавлені в такому й готові витрачати великі гроші.

Серед наших клієнтів є голлівудські актори та відомі політики з усього світу,

– стверджує представник агентства.

Чому так? Чоловік вважає, що протягом тисячоліть незайманість прославлялася як щось особливе, щось, що має високу цінність. І частково цей тред досі актуальний.

Це та причина, чому чоловіки так багато за це платять. Вони все ще пам'ятають, що цнота дорого коштує. Це унікальний момент у житті, який більшість людей ніколи не забуває,

– повідав представник.

Зауважмо, що така діяльність у багатьох культурах та країнах є не тільки поза мораллю, а й поза законом.