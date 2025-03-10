У той час як кожен очікує, що його перший раз буде незабутнім, 22-річна Лаура з Манчестера вирішила використати свою незайманість на власну користь і заробити на цьому гроші. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на видання The Daily Mail.

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Продала цноту зірці "категорії A"

Попри те, що вона отримала доленосну суму і опинилася в ліжку з голлівудською зіркою, студентка розповіла, чому записалася в ескорт-агентство Cinderella Escorts. Вона зробила це так, щоб зайнятися сексом вперше, тому що той, з ким вона це зробить, навряд чи став би її партнером назавжди. Лаура називає себе "раціональною людиною" і не шкодує про свій вчинок. Звернімо увагу, що у світі активно обговорювали Бонні Блу, яка переспала з понад 1000 чоловіків за 12 годин, і не нехтувала кликати до себе у спальню незайманих студентів.



Лаура продала свою цноту на аукціоні / Фото Cinderella Escort

Тепер, після продажу своєї цноти на аукціоні, британська студентка поділилася своїми міркуваннями в інтерв'ю.

Я рада, що прийняла це рішення, оскільки я мислю дуже раціонально як людина. Ймовірність того, що я втратила б цноту з кимось, хто все одно ніколи не одружився б зі мною, була дуже високою. Для мене це було того не варте,

– наголосила вона.

Потім вона відвідувала заходи, щоб зустрітися з потенційними покупцями, перш ніж через кілька місяців розпочався процес конкурентних торгів. Вона таки переспала з багатим актором, який також був гостем на приватному острові опального голлівудського мільярдера Джеффрі Епштейна. Після цього Лора планувала стати "солоденькою крихіткою" і дозволяти багатим чоловікам обожнювати її, щоб заробляти гроші, вимагаючи від зацікавлених чоловіків 30 000 фунтів стерлінгів щомісяця за її компанію.



Чоловік, з яким спала Лаура, був гостем на острові Епштейна / Фото Cinderella Escort

Про свій вчинок не шкодує

Через рік після того, як вона втратила цноту і стала багатшою на 1,6 мільйона фунтів стерлінгів, студентка не шкодує про те, як вона це зробила, і має план, як і надалі залишатися багатою.

Гроші, які вона заробила, змусили її відчути, що вона "живе уві сні", пояснює вона.

Коли моя цнота була куплена, ми домовилися про день, коли я була запрошена в готель, щоб провести з ним ніч. Того ж дня він привів із собою лікаря, щоб заздалегідь підтвердити справжність моєї цноти. Насправді це було нічим іншим, як замовленням ескорту, з тією різницею, що я ніколи раніше не займалася сексом, а сума була набагато вищою,

– пригадує вона.

Лаура сказала, що "подружилася з ідеєю" втратити цноту в такий спосіб, і переконалася, що чітко повідомила покупцеві про свої сексуальні вподобання, перш ніж вони дійшли до цього.



Дівчина не шкодує про те, що вона зробила / Фото Cinderella Escort

"Я не думаю, що хтось повинен втручатися і вказувати мені, з ким я повинна займатися сексом, зрештою, це моє тіло, і я вільна і незалежна жінка", – підкреслила дівчина.

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Наостанок Лаура наголосила, що вона повнолітня. І що вона цілком і повністю усвідомлювала своє рішення.