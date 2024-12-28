Скільки потрібно спати та чи справді за 8 годин ми відпочиваємо: ось що кажуть експерти

Наука каже, регулярний сон менш як 8 годин може мати численні негативні наслідки. Індійські експерти в галузі здоров'я пояснили, чому сон важливий і як він впливає на нас.

Зокрема й про те, скільки сну – достатньо. 24 Канал із посиланням на GQ пише про це докладніше.

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Чи потрібно нам спати 8 годин, щоб відчувати себе відпочилим

Індивідуальні потреби у сні можуть відрізнятися, але регулярний сон близько 8 годин щоночі має низку переваг. Сон так само важливий для здоров'я розуму і тіла, як і повноцінне харчування та фізична активність.

В середньому 7 – 8 годин якісного сну можуть зарядити вас енергією, зменшити стрес і покращити настрій. Повноцінний сон також зміцнює імунітет, покращуючи реакцію антитіл, що запобігає інфекціям.

Нарешті, повноцінний сон пов'язаний з кращою пам'яттю і працездатністю, зниженням ризику метаболічних захворювань і депресії, а також зміцненням імунної системи.

Також сон є вирішальним фактором, який допомагає консолідувати спогади та покращити здатність розв'язувати проблеми. Достатній сон гарантує, що мозок зможе ефективно обробляти інформацію, приймати рішення та регулювати емоції. Нестача сну ж повністю погіршує ці когнітивні функції.

Індійські експерти в галузі здоров'я пояснили, чому сон важливий і як він впливає на нас / Фото Racool_studio@freepik

Додатковою перевагою повноцінного сну є покращення емоційної регуляції. Тобто сон допомагає підтримувати гарний настрій і знижує ризик виникнення тривоги. Після повноцінного сну людина може легко впоратися зі стресом і спокійно реагувати на виклики. Недосипання ж може призвести до дратівливості, емоційної нестабільності, ускладнень у соціальних взаємодіях.

Ба більше, повноцінний сон допомагає організму боротися з інфекціями та хворобами. Це не просто відпочинок – сон дозволяє організму відновитися після внутрішніх процесів, як-от відновлення тканин, імунна підтримка та гормональна регуляція. Сон відіграє важливу роль й у регулюванні гормонів, які контролюють апетит і метаболізм. Натомість недостатній сон навіть може сприяти ожирінню.

Що важливо: окрім зосередження на тривалості сну, ви повинні зосередитися на досягненні глибокого і безперервного сну. Тобто важлива не лише кількість годин, а і якість сну. Це важливо для травлення та очищення, відновлення тканин, м'язів, гормональної регуляції, пластичності мозку та когнітивного омолодження.

Справжнє мірило, чи добре ви спите – це те, як ви почуваєтеся, коли прокидаєтеся: енергійним і готовим до роботи, або втомленим і затуманеним. Ваш організм скаже вам, що йому потрібно, і це не завжди буде 8 годин.

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