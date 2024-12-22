24 Канал із посиланням на GQ розповідає, про що тут мова. А розібратися допоміг стоматолог Дієго Паскіно.

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Коли потрібно чистити зуби і як це робити правильно

Чистка зубів має слідувати за основними прийомами їжі, але американські експерти рекомендують почекати 30 хвилин. Вуглеводи, цукор, цитрусові, газована вода, кава та інші речовини змушують бактерії в роті виробляти кислоти, які нейтралізує слина протягом певного часу. Якщо не дочекатися, поки це станеться, ви будете буквально втирати їх у зуби під час чищення, що не дуже добре для емалі.

Щодо техніки чищення – зубну щітку слід використовувати не горизонтально, а вертикально. Це "модифікована техніка Басса": під кутом 45 градусів до лінії ясен щіткою робите невеликі вібраційні рухи, а потім від лінії ясен уздовж всієї поверхні зубів. І це потрібно робити як на зовнішній, так і на внутрішній стінці, не забуваючи про жувальну поверхню. Причім 2 хвилини – це мінімум.

Що пишуть правила Американської стоматологічної асоціації щодо чищення зубів / Фото Racool_studio@freepik

Які зубні щітки – найкращі та як ними користуватися

Усе гаразд з електричними щітками – їхні обертальні рухи навіть близько до лінії ясен ефективно видаляють зубний наліт. Але, звичайно, також добре підходять і мануальні щітки з щетиною середньої жорсткості. Стандартна тривалість використання насадки електрощітки – близько 3 місяців. Заміна ручних дуже суб'єктивна, оскільки залежить від частоти використання і тиску. Заміна необхідна, коли щетина втратила свою первісну форму.

Важливо звернути увагу на бактерії, завжди присутні у туалетних кімнатах. У Коннектикуті провели спеціальне дослідження, виявивши фекальні бактерії на 60% зубних щіток. Тому зберігати щітки слід у склянці щетиною догори, і бажано в чохлі чи принаймні в ковпачку.

І, нарешті, про зубну пасту. Насправді чистка зубів здебільшого є механічною, тому якщо паста закінчилася, можна і без неї обійтися на раз чи два. І все ж очевидно, що вона має значення, особливо за чутливих зубів. Також важливим є використання зубної нитки без воску й ополіскувача для рота (бажано на основі хлоргексидину, але в дуже помірних кількостях – бо він може пожовтити зуби).

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.