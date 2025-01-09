То чи варто спати у шкарпетках: ставимо крапку у цьому питанні

Деякі люди полюбляють спати у шкарпетках, бо це затишно й заспокоює, іншим подобається тепло, яке шкарпетки забезпечують взимку. Але є й такі, що ненавидять цю ідею.

То ж чи є реальні переваги від носіння шкарпеток у ліжку, окрім зігрітих пальців ніг? Ось що кажуть експерти, пише 24 Канал із посиланням на yahoo!life.

Дивіться також У трендах тіктока: 20 порад, щоб легше заснути та покращити свій сон

Переваги носіння шкарпеток під час сну

Можливо, ви здивуєтесь, але сон у шкарпетках дійсно має певні переваги. Він може допомогти поліпшити кровообіг, підтримати температуру тіла і навіть поліпшити якість сну. Так твердить доктор Ніл Х. Патель, лікар зі США.

Коли ви засинаєте, температура тіла знижується. А зігрівання ніг за допомогою шкарпеток може допомогти тілу завдяки розширенню судин, каже інший американський учений доктор Алекс Дімітріу. І це може допомогти поліпшити якість вашого сну. Дімітріу однозначний у висновках: варто спробувати.

знижується. А зігрівання ніг за допомогою шкарпеток може допомогти тілу завдяки розширенню судин, каже інший американський учений доктор Алекс Дімітріу. І це може допомогти поліпшити якість вашого сну. Дімітріу однозначний у висновках: варто спробувати. З іншого боку, дехто вважає носіння шкарпеток у ліжку абсолютно несексуальним. Та наука має інші дані: одне невелике дослідження в Університеті Гронінгена показало, що коли пари одягали шкарпетки під час інтимної близькості, 80% із них досягали оргазму, а серед безшкарпетників – тільки 50%.

Це може бути пов'язано з тим, що шкарпетки допомагають покращити кровообіг. А отже і приплив крові до ерогенних зон, що може бути непоганим побічним ефектом, який допомагає досягати оргазму.

Сон у шкарпетках дійсно має певні переваги, але і ризики – теж / Фото freepik

Чи є якісь ризики від шкарпеток у ліжку

Експерти рекомендують людям з певними захворюваннями (діабетом, вростанням нігтів, інфекціями стоп або лихоманкою) спочатку проконсультуватися з лікарем. Інші ризики – це обмеження кровообігу, якщо шкарпетки занадто тісні, а також певні проблеми з гігієною, якщо у когось надмірне потовиділення ніг, що може вплинути на шкіру та нігті. Деякі шкарпетки також можуть спричиняти подразнення шкіри.

Тому найкращі шкарпетки для сну – це ті, що пропускають повітря та мають волокна, які відводять вологу (як мериносова шерсть чи кашемір). Шкарпетки для сну зазвичай товсті та вільні, а головне – зручні. Компресійні шкарпетки для ліжка не годяться без призначення лікаря, оскільки можуть блокувати кровотік.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.