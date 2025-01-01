Справді, коли ми краще спимо, все навколо йде краще: ми більш креативні, сконцентровані та ефективні. То що ж там радять для цього робити? 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
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Добірка найкращих порад для міцного сну, знайдених у тіктоці
- Жодної рідини за 2 години до сну. Це щоб не прокидатися посеред ночі за покликом у туалет.
- Прохолодна температура в спальні. Ідеальна для сну – від 16 до 18 градусів. Це сприяє виробленню мелатоніну, гормону сну.
- Спіть у повній темряві. Це теж сприяє виробленню мелатоніну і покращує якість сну. Штучне світло ж може цьому зашкодити.
- Використовуйте білий шум. Його часто використовують для маскування навколишніх звуків, якщо ви чутливі до них.
- Обтяжена ковдра. Вона забезпечує тиск, подібний до обіймів, і сприяє виробленню серотоніну для розслаблення і глибокого сну.
- Не ставити будильник. Ідея в тому, щоб уникнути стресу від гучного будильника вранці, натомість прокидатися природно.
- Пити 500 міліграмів магнію на день. Він допомагає заспокоїти нервову систему і сприяє розслабленню.
- 15 хвилин у сауні на день. Це може покращити кровообіг, розслабити м'язи та сприяти релаксації.
- Душ за годину до сну. Теплий душ допомагає розслабити м'язи й заспокоїти розум.
- Спорт перед сном. Помірна фізична активність може сприяти глибокому сну. Секс тут теж підходить.
Sleepmaxxing: як у тіктоці обіцяють покращити ваш сон / Фото krakenimages.com@freepik
- Ніякого кофеїну після 15 години. Бо він блокує рецептори аденозину – речовини, яка сприяє засинанню.
- 30 хвилин природного світла на день. Воно допомагає регулювати внутрішній біологічний годинник, плюс вітамін D.
- 20 хвилин медитації на день. Це чудовий спосіб зменшити стрес і тривогу.
- 2 ківі перед сном. Вони багаті на антиоксиданти та серотонін, попередник мелатоніну.
- Спати на спині. Це дозволяє уникнути положень, які порушують баланс обличчя (але цьому немає достатньо наукових доказів).
- Пийте трав'яний настій, зокрема ромашки або валеріани, що добре відомі своїми заспокійливими властивостями.
- Носіть окуляри проти синього світла. Вони блокують світло, яке перериває вироблення мелатоніну.
- Використовуйте червоне світло. Воно не порушує вироблення мелатоніну і може створити розслаблену атмосферу.
- Простирадла з органічної бавовни. Це хороший спосіб зменшити подразнення шкіри та покращити комфорт під час сну.
- Не користуйтеся телефоном перед сном і після пробудження. Це зменшує вплив синього світла від екранів, яке порушує сон.
Але зверніть увагу: Sleepmaxxing – це гарна ідея на папері, але є лише трендом тіктока. І ви маєте добре розуміти, як здобути з нього максимум користі, не перегинаючи палицю.
Приклад тренду Sleepmaxxing: дивіться відео garrettsalem