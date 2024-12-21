Як спати добре, коли ви спите не сам

Повноцінний сон необхідний. Але, на жаль, є багато всього, що може погіршити його якість або призвести до нестачі годин. І спання із кимось може бути однією з таких речей.

Чи відчуваєте ви, що не можете добре спати, коли ділите ліжко або кімнату, наприклад, зі своєю половинкою? 24 Канал із посиланням на GQ пише про те, що може допомогти.

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Чому буває важко висипатися зі своїм партнером

Сон з партнером допомагає зміцнити зв'язок, близькість і довіру, а також може зменшити стрес і проблеми з безсонням. Але може подіяти й навпаки.

Бо для деяких людей якісний сон стає складним, коли вони ділять своє ліжко з іншою людиною, навіть якщо люблять її. Іноді хропіння, мимовільні рухи уві сні або боротьба за простір і ковдри роблять сон проблемою.

На щастя, цілком можливо знайти спосіб, щоб спільне використання простору для спання не робило проблем зі сном. І розлучення у списку варіантів немає (це ж крайнощі).

Проблеми зі спільним сном пари можна усунути простішими речами, ніж розлучення / Фото yanalya@freepik

Як усунути проблеми спільного сну