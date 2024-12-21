Як спати добре, коли ви спите не сам
Повноцінний сон необхідний. Але, на жаль, є багато всього, що може погіршити його якість або призвести до нестачі годин. І спання із кимось може бути однією з таких речей.
Чи відчуваєте ви, що не можете добре спати, коли ділите ліжко або кімнату, наприклад, зі своєю половинкою? 24 Канал із посиланням на GQ пише про те, що може допомогти.
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Чому буває важко висипатися зі своїм партнером
Сон з партнером допомагає зміцнити зв'язок, близькість і довіру, а також може зменшити стрес і проблеми з безсонням. Але може подіяти й навпаки.
Бо для деяких людей якісний сон стає складним, коли вони ділять своє ліжко з іншою людиною, навіть якщо люблять її. Іноді хропіння, мимовільні рухи уві сні або боротьба за простір і ковдри роблять сон проблемою.
На щастя, цілком можливо знайти спосіб, щоб спільне використання простору для спання не робило проблем зі сном. І розлучення у списку варіантів немає (це ж крайнощі).
Як усунути проблеми спільного сну
- Більше ліжко. Нам усім потрібен простір, щоб пересуватися, влаштовуватися і спати в тому положенні, в якому ми хочемо. Але цього важко досягти, коли інша людина занадто близько, а місця не так багато. Тож варто пошукати велике ліжко зі зручним матрацом, де ви обоє зможете зручно розміститися.
- Проблеми хропіння. Воно є однією з основних причин проблем зі сном у парі, оскільки шум заважає іншій людині заснути або не дає спати протягом ночі. Щоб зменшити хропіння, треба спробувати спати на боці, а також звернутися до лікаря, щоб з'ясувати, що спричиняє хропіння і що з ним можна зробити.
- Поважайте графік. Не у всіх людей однаковий графік сну або звички сну, але важливо поважати свій графік і графік одне одного. Наприклад, якщо ваша пара лягає спати раніше, не залишайте світло, і спробуйте використовувати навушники, щоб слухати те, що ви хочете, не створюючи шумових проблем.
- Правильне положення. Щоб заснути, потрібно добре влаштуватися в ліжку, особливо коли поруч є ще людина, якій також потрібно лягти зручно. Комфорт має бути пріоритетом, тому якщо ви не можете спати в обіймах або занадто близько до людини, не бійтеся попросити її звільнити місце.
- Облаштуйте кімнату. Переконайтеся, що місце, де ви спите, підходить і сприяє якісному сну. Правильно підібрані ковдри, усунення зайвого шуму, вимкнення телефонів, достатня темрява і правильна температура – все це допоможе вам спати краще і комфортніше.