Займайтеся цим видом спорту, і будете довше залишатися молодим, сильним та розумним

Хочете спалювати зайвий жир, підтримувати здоров'я, захищати мозок і залишатися молодим якомога довше? Існує вид спорту, який може стати дуже помічним у цьому.

Доповнивши ним свою програму вправ, ви зможете прожити довше, мати краще психічне здоров'я, якість життя і потужний мозок з хорошою пам'яттю. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

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Існує один вид спорту, яким точно варто займатися заради довголіття

Серед важливих для довголіття звичок фізичні вправи вирізняються, адже є дуже важливими. Фізична активність – це і про здорову вагу, і про краще здоров'я, міцні кістки, і навіть про психічне здоров'я.

При цьому будь-який вид фізичних вправ є корисним. Утім, є такі, що приносять більше користі, ніж інші, особливо в певних аспектах, як от довголіття.

Тож яким спортом слід займатися, щоб прожити довше та зберегти потужний мозок? Доктор Авініш Редді переконаний, що це види спорту з ракетками.

Довідка. Доктор Авініш Редді – лікар, який допомагає людям жити довше та здоровіше. Його спеціалізація охоплює харчування, фізичні вправ, сон, управління стресом та фармацевтичну терапію.

Будь-який спорт із ракетками корисний для довголіття / Фото gpointstudio@freepik

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Існують конкретні види діяльності, які знижують ризик розвитку хвороби Паркінсона та деменції, такі як види спорту з ракетками. Це, наприклад, настільний теніс та піклбол, оскільки вони вимагають координації рук і очей,

– сказав експерт.

З цими видами спорту (теніс, бадмінтон, настільний теніс, сквош, ракетбол, падел, піклбол, спідмінтон, біч-теніс тощо) ви будете підтримувати свій мозок активним і пильним. Тому ризик погіршення когнітивних здібностей зменшується.

А ще цей спорт практикують у парах чи групах, що робить їх соціальним заняттям, а ті дуже важливі для щастя та довшого життя. Крім того, якщо у спорті є елемент спілкування, ви маєте більше шансів залишатися мотивованим до нього.

Зауважимо, як каже Редді, фізичні вправи не мають бути складними або дуже виснажливими, щоб бути ефективними. Тут важливо знайти те, що вам подобається і що спонукає вас бути послідовним.