Її гнучкість вражає: гарячі фото австрійської акробатки, котра побила не один рекорд
Цього разу ми розповімо тобі про Стефані Міллінгер. Вона – австрійська гімнастка, яка стала справжньою зіркою мережі.
Воно й не дивно, адже красуня ледь не щодня демонструє, що вона вміє та може. До слова, іноді вона з'являється зі своїм пухнастим помічником. Про це та інше розповімо у традиційній рубриці #Дівчина_дня на Gentelmen 24!
Читайте також "В очах можна втопитися": українська модель у купальнику позбавила мережу спокою
Що відомо про Стефані Міллінгер
Вона надзвичайно гнучка акробатка. А ще – фіналістка шоу талантів Das Supertalent, котрій вдалося отримати золотий зумер.
Цікаво, що свій шлях акробатки вона розпочала, коли Стефані було 20 років. Не менш цікавий факт полягає в тому, що вона – самоучка.
Користувачі мережі у захваті від Стефані. На неї підписані понад 930 тисяч людей. І саме для усіх своїх фанатів акробатка регулярно знімає фото та відео та викладає їх у своєму інстаграмі.
Стефані Міллінгер – акробатка-самоучка: дивіться відео
А ще вона побила кілька рекордів і зуміла потрапити до Книги рекордів Гіннеса.
Розтяжка Стефані не залишає абсолютно нікого байдужим. Саме тому ми пропонуємо глянути на її фото та відео, які красуня викладає у мережі.
Гарячі та цікаві фото та відео Стефані Міллінгер
Міллінгер позує у спокусливій білизні / Фото з інстаграму Міллінгер
Міллінгер вразила розтяжкою у вишуканих образах: дивіться відео
Стефані тренується зі своїм пухнастим другом: дивіться відео
Гаряча фотосесія у воді / Фото з інстаграму Міллінгер
Кіт допомагає Стефані тренуватися: дивіться відео
Стефані знялась у потужній фотосесії з орлом / Фото з інстаграму Міллінгер
Розтяжка Міллінгер вражає / фото з інстаграму Міллінгер
Потужні кадри Міллінгер без білизни / фото з інстаграму Міллінгер
Дивіться також Чарівні та спокусливі: знайомимось з коханими футболістів збірної України
Акробатка Стефані Міллінгер вражає своїми вміннями. І вона однозначно заслуговує на те, щоб ви стали її підписником. Для цього достатньо натиснути всього на одну кнопку, щоб милуватися її свіжими фото та відео.