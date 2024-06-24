Її гнучкість вражає: гарячі фото австрійської акробатки, котра побила не один рекорд

Цього разу ми розповімо тобі про Стефані Міллінгер. Вона – австрійська гімнастка, яка стала справжньою зіркою мережі.

Воно й не дивно, адже красуня ледь не щодня демонструє, що вона вміє та може. До слова, іноді вона з'являється зі своїм пухнастим помічником. Про це та інше розповімо у традиційній рубриці #Дівчина_дня на Gentelmen 24!

Читайте також "В очах можна втопитися": українська модель у купальнику позбавила мережу спокою

Що відомо про Стефані Міллінгер

Вона надзвичайно гнучка акробатка. А ще – фіналістка шоу талантів Das Supertalent, котрій вдалося отримати золотий зумер.

Цікаво, що свій шлях акробатки вона розпочала, коли Стефані було 20 років. Не менш цікавий факт полягає в тому, що вона – самоучка.

Користувачі мережі у захваті від Стефані. На неї підписані понад 930 тисяч людей. І саме для усіх своїх фанатів акробатка регулярно знімає фото та відео та викладає їх у своєму інстаграмі.

Стефані Міллінгер – акробатка-самоучка: дивіться відео

А ще вона побила кілька рекордів і зуміла потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Розтяжка Стефані не залишає абсолютно нікого байдужим. Саме тому ми пропонуємо глянути на її фото та відео, які красуня викладає у мережі.

Гарячі та цікаві фото та відео Стефані Міллінгер

Міллінгер позує у спокусливій білизні / Фото з інстаграму Міллінгер

Міллінгер вразила розтяжкою у вишуканих образах: дивіться відео

Стефані тренується зі своїм пухнастим другом: дивіться відео

Гаряча фотосесія у воді / Фото з інстаграму Міллінгер

Кіт допомагає Стефані тренуватися: дивіться відео

Стефані знялась у потужній фотосесії з орлом / Фото з інстаграму Міллінгер

Розтяжка Міллінгер вражає / фото з інстаграму Міллінгер

Потужні кадри Міллінгер без білизни / фото з інстаграму Міллінгер

Дивіться також Чарівні та спокусливі: знайомимось з коханими футболістів збірної України

Акробатка Стефані Міллінгер вражає своїми вміннями. І вона однозначно заслуговує на те, щоб ви стали її підписником. Для цього достатньо натиснути всього на одну кнопку, щоб милуватися її свіжими фото та відео.