Тренд на стекінг: як носити годинник поруч з іншим аксесуаром

Стекінг (Stacking) у світі годинникової справи – це спосіб поєднання годинника з іншими аксесуарами. І ця тенденція стає все більш популярною, хоча є й суперечливою.

Щонайменше тому, що годинникарі та стилісти кривляться, коли чують це слово. Чому це так, і як правильно застосовувати у своєму образі цей стиль – розповідає 24 Канал завдяки GQ.

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Що таке стекінг і як його застосовують у своєму стилі

На Міжнародному кінофестивалі у Палм-Спрінгз у січні Тімоті Шаламе носив два мінігодинники Cartier Tank на одній руці зі знаменитим браслетом Love від паризького ювеліра. Цей образ нагадав стиль поєднання годинників та ювелірних прикрас Ріанни минулої осені, коли вона надягла мінігодинник AP Royal Oak з діамантовими браслетами. У грудні торік Жаклін Лі сміливо вдягла надзвичайно рідкісний годинник Berneron Mirage та золотий браслет з дорогоцінними каменями. Усі ці люди та багато інших займалися стекінгом.

Стекінг не слід плутати з носінням годинників на обох зап'ястях, і зі словом "стек" він також не пов'язаний (це хіп-хоп-термін для позначення пачок з тисячами доларів готівки). Стекінг – це поєднання годинника з іншими годинниками, браслетами, запонками тощо навколо нього.

Засновник Berneron Сільвен Бернерон вважає, що ми повинні прийняти це явище. Але сам він має щодо нього професійне упередження – адже знає, скільки ресурсів годинникарі вкладають у свої ідеальні витвори. І коли потім їх затьмарюють іншим аксесуаром поруч, майстрам це неприємно.

Стекінг стає все більш популярним, хоча цей тренд і сприймають дещо суперечливо / Колаж 24 Каналу фото @mr.a

Чимало інших колекціонерів та виробників годинників також не підтримують стекінг. Бо:

По-перше, з погляду естетики це зовсім не додає краси, і це немов додати наклейку на бампер автомобіля (годинник гарний сам по собі, а будь-яка додаткова прикраса лише відвертає від нього увагу).

це зовсім не додає краси, і це немов додати наклейку на бампер автомобіля (годинник гарний сам по собі, а будь-яка додаткова прикраса лише відвертає від нього увагу). По-друге, з додатковим аксесуаром поруч виникає великий ризик пошкодити , подряпати годинник (утім, дехто каже, що подряпини тут тільки додають годинника характеру).

, подряпати годинник (утім, дехто каже, що подряпини тут тільки додають годинника характеру). По-третє, практичний аспект – люди не розуміють, навіщо мати на руці так багато речей, які можуть заважати джемперам, пальто, застрягти у дверних ручках чи в інших місцях.

Як правильно носити годинники з аксесуарами поруч

Це складна навичка, тонка гра зі смаком на межі між надмірністю і досконалістю. Мовиться не просто про носіння годинника, а про інтуїтивне відчуття стилю. Стекінг тут – це спосіб показати індивідуальність та особистий стиль людини.

Більшість експертів погоджуються, що не існує жорстких правил. Бо як визначити правильність міксування брендів (хоча дехто радить все ж зупинятися на одному бренді) або металів, а ще й встигати за модою бодай відповідно до сезону?

Отже, мабуть, найпростіший спосіб застосування стекінгу – це носити годинник так, як вам подобається, і з тим, що вам подобається.