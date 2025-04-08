Його список базується на золотому перетині, і це справді цікаво та незвично. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Математичний метод розрахунку краси чоловіків

Найкрасивіші чоловіки 2025 не ті ж, які були у 2024, 2023 або 2022 роках. Список Джуліана Да Сілви не залишається незмінним із року в рік, бо цей експерт з Центру передової косметичної та пластичної хірургії обличчя щороку додає нові обличчя.

Протягом багатьох років хірург використовував систему, засновану на золотому перетині, щоб вибрати обличчя, пропорції яких найбільш близькі до ідеалу краси, відомого з часів Стародавньої Греції як зразок фізичної досконалості.

Метод генерує певне число завдяки вимірюванням пропорцій носа, рота, підборіддя та очей. За відсотком відповідності золотому перетину він показує, хто є найкрасивішим чоловіком у світі. Звісно, краса суб'єктивна, але система Да Сілви може вказати, хто має найбільш гармонійні пропорції.

10 найкрасивіших відомих чоловіків світу у 2025 році

Дослідження 2025 року показало, що 34-річний Аарон Тейлор-Джонсон є найкрасивішим чоловіком світу – з майже ідеальною оцінкою у 93,04%. Таким красивим його робить форма обличчя, розмір носа і підборіддя.

Тейлор-Джонсон, Лавісконт і Мескаль – лідери "математичного" списку найкрасивіших / Колаж 24 Каналу фото АР

Аарон випередив зірку "Емілі в Парижі" Люсьєна Лавісконта, але результат цього чоловіка теж вражає – 92,41%. "Гладіатор" Пол Мескаль став третім у списку з 92,38%.

Цікаво, що на 6 місце потрапив Джордж Клуні. Опинитися у чільній десятці у 63 роки – свідчення неймовірної природної краси. А от ані Том Круз, якому 62 роки, ані Бред Пітт у свій 61 рік таким похвалитися не можуть. Утім, порівняно юний Тімоті Шаламе, йому 29, туди також не потрапив. Ось повний список:

Аарон Тейлор-Джонсон – 93,04%.

Люсьєн Лавісконт – 92,41%.

Пол Мескаль – 92,38%.

Роберт Паттінсон – 92,15%.

Джек Лоуден – 90,33%.

Джордж Клуні – 89,9%.

Ніколас Голт – 89,84%.

Чарльз Мелтон – 89,46%.

Ідріс Ельба – 87,94%.

Шах Рух Хан – 86,76.

Це цікавий список, але слід пам'ятати, що формували його тільки зі знаменитостей, на яких звернув увагу Джуліан Да Сілва. У світі є сотні тисяч чоловіків, які так само гарні, якщо не більше, але ми просто про них не знаємо. Або про них не знає Да Сілва.