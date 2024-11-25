Найстильніші чоловіки, за якими варто стежити у 2025 році, щоб бути на висоті

На кого зараз слід орієнтуватися у світі моди? У соціальних мережах часто можна знайти тисячі профілів, з яких можна черпати натхнення. І ми пропонуємо це зробити!

У цій підбірці ви знайдете блогерів, які надихнуть вас стати іконою стилю. Про них розповіло видання GQ, передає 24 Канал. З їхньою допомогою ви зможете стати кращою версією себе вчорашнього!

Варте уваги От чому ми любимо вдягатися саме так: чоловічий стиль моди за знаком Зодіаку

Джон Лі

Інстаграм: @leeyjohn_

@leeyjohn_ Тікток: @_leeyjohn

Важко знайти щось більш легке, ніж почуття стилю Джона, яке блискуче підносить найнеобхідніші речі, що населяють наш повсякденний гардероб. Штани на кілочках, елементи робочого одягу, укорочені куртки та джинсові вироби рясніють в інстаграм-сторінці нью-йоркського дизайнера, доводячи, що іноді не варто намагатися ускладнювати собі життя, одягаючись.

Деон Хінтон

Інстаграм: @okdeon

@okdeon Тікток: @okdeon

@okdeon Ютуб: @DeonHinton @DeonHinton

Окрім того, що Деон – талановитий фотограф з гострим оком, він також має власне почуття моди. Цей нью-йоркський митець поєднує виразні речі з вінтажними елементами, щоб надати своїй творчості мінімалістичного, спокійного розкішного стилю. Не дивно, що він співпрацює з такими брендами, як Ami, Prada і Cartier, а його серія "A VISUAL DIARY" на ютубі пропонує зазирнути в його повсякденне життя і його натхнення.

Густаво Мільтон

Інстаграм: @stuccigus

@stuccigus Тікток: @stuccigus

Акаунти Густаво в інстаграмі та тіктоці – це золоті гори для тих, хто хоче розіграти ретроестетичну карту зі здоровою дозою зухвалості. У лондонського юнака не бракує вінтажних речей 70-х років, він змішує візерунчасті краватки, сорочки з комірцями-пирогами та сонцезахисні окуляри з бентежною легкістю.

Жорж Купе

Інстаграм: @monsieurcoupet

Важко змагатися з талантом Жоржа у створенні повсякденного шику з мінімалістичними силуетами та надточним пошиттям. Цей фахівець з чоловічої моди, що базується в Маямі (США), поєднує такі бренди, як Dunhill, Banana Republic, Todd Snyder і Canali, щоб створювати образи з вишуканим, витонченим духом і надзвичайно ефектним дизайном.

Алекс Рудольфо

Інстаграм: @alexrudolpho

Естетика ретро-американки, що витікає з вбрання Алекса, дозволяє молодому чоловікові з Дюссельдорфа заявити про свій стиль. Штани із завищеною талією, ковбойські чоботи, робочі піджаки та сорочки всіх видів прикрашають його інстаграм-акаунт, наповнений атмосферою 60-х років. Ми також особливо любимо її відверті знімки, які дають уявлення про її повсякденні образи.

Андреа Фаччо

Інстаграм: @andreafaccio

Всього за кілька років Андреа став одним з найпопулярніших і найзатребуваніших творців контенту для брендів чоловічого одягу. Його доступний, невимушений стиль допоміг йому виділитися в Instagram, і його не рідко можна побачити на подіумах Міланського та Паризького тижнів моди. Його акаунт в Instagram є чудовим джерелом щоденного натхнення і робить молодого італійця одним з найстильніших чоловіків у світі.

Еммануель Удденберг

Інстаграм: @emmanuel.uddenberg

@emmanuel.uddenberg Тікток: @emmanuel.uddenberg

@emmanuel.uddenberg Ютуб: @emmanuel.uddenberg @emmanuel.uddenberg

Особливо плідний з відмінною якістю контенту, Еммануель культивує повсякденний шикарний стиль, який є одночасно простим і вишуканим, поєднуючи знакові речі з деталями від таких дизайнерів, як Maison Margiela і Acne Studios. Цей рецепт творить чудеса для канадця, який ділиться своїми порадами щодо моди та способу життя через надпопулярний тікток.

Деніел Сіммонс

Ітан Кіффер

Мергім Шабані

Натан Графф

Зак Мауї

Франциско Фарія

Маркос Феккіно

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Ви можете підписатись на всіх, а можете – лише на декого з цих блогерів. Гляньте, який вам найбільше імпонує, та надихайтесь його стилем, черпайте натхнення та ставайте кращою версією себе вчорашнього вже сьогодні!