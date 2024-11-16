Щонайменше, пише 24 Канал, так твердять астрологи, зокрема на порталі Madam Kighal's Astrology. Тож чому б не зазирнути у путівник зі стилю для чоловіків, заснований на знаках Зодіаку.

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Ось ваш стиль за знаком Зодіаку

Особистий стиль – це те, як людина виражає себе через естетичний вибір одягу, аксесуарів і зачіски. Ваш одяг відіграє важливу роль у створенні ефектного першого враження, а також у зміцненні вашої впевненості. І ось як на це впливає Зодіак.

Овен. Це кардинальний знак вогню, він не боїться блиснути "Ролексом" або одягнути найдорожчі костюм і сорочку. Овнам подобаються червоний і чорний кольори. Золоті ґудзики, шовк і оксамит апелюють до їхнього почуття розкоші. Утім, чоловіки-Овни – справжні хамелеони світу моди та здатні витягнути будь-який образ

Це кардинальний знак вогню, він не боїться блиснути "Ролексом" або одягнути найдорожчі костюм і сорочку. Овнам подобаються червоний і чорний кольори. Золоті ґудзики, шовк і оксамит апелюють до їхнього почуття розкоші. Утім, чоловіки-Овни – справжні хамелеони світу моди та здатні витягнути будь-який образ Телець. Ці практичні земні чоловіки люблять економити та віддають перевагу недорогим і простим у догляді речам, таким як хакі, джинси та речі з поліефірно-бавовняних тканин. Вони часто мають багато пар шкарпеток одного кольору, щоб ніколи не натрапити на невідповідну пару. Тельці стежать за модою й не бояться виділятися з натовпу, але вимагають комфорту та затишку.

Ці практичні земні чоловіки люблять економити та віддають перевагу недорогим і простим у догляді речам, таким як хакі, джинси та речі з поліефірно-бавовняних тканин. Вони часто мають багато пар шкарпеток одного кольору, щоб ніколи не натрапити на невідповідну пару. Тельці стежать за модою й не бояться виділятися з натовпу, але вимагають комфорту та затишку. Близнюки. Цими сексуальними та розумними чоловіками керує стихія повітря, тож у них є вбрання на всі випадки життя. Вони мають гостре почуття стилю і люблять носити строгі костюми, діаманти та дивні штрихи, такі як туфлі зі штучної ящірки або каблучки з черепом. Ба й загалом Близнюк – майстер аксесуарів та використання моди як способу самовираження.

Цими сексуальними та розумними чоловіками керує стихія повітря, тож у них є вбрання на всі випадки життя. Вони мають гостре почуття стилю і люблять носити строгі костюми, діаманти та дивні штрихи, такі як туфлі зі штучної ящірки або каблучки з черепом. Ба й загалом Близнюк – майстер аксесуарів та використання моди як способу самовираження. Рак. Ці чоловіки, якими керує вода, люблять зручність, тому вони носять штани, футболки та світшоти хакі за будь-якої нагоди. Одягати вони будуть і джинси з піджаком. Раки люблять вінтажний одяг і костюми в старовинному стилі. Їхній гардероб часто відбиває час, який Раки проводять у мріях. У них є око на чисті лінії та елегантні позачасові предмети.

Ці чоловіки, якими керує вода, люблять зручність, тому вони носять штани, футболки та світшоти хакі за будь-якої нагоди. Одягати вони будуть і джинси з піджаком. Раки люблять вінтажний одяг і костюми в старовинному стилі. Їхній гардероб часто відбиває час, який Раки проводять у мріях. У них є око на чисті лінії та елегантні позачасові предмети. Лев. Ці яскраві особистості мають сексуальний вигляд майже у всьому, що носять. Вони мають дорогі смаки й люблять одягатися в дизайнерське вбрання, щоб справити враження на інших людей. Вони також люблять брати смокінги на офіційні заходи. Лев одягається відповідно до нагоди та з почуттям гідності й лідерства, і не боїться спробувати щось яскраве.

Ці яскраві особистості мають сексуальний вигляд майже у всьому, що носять. Вони мають дорогі смаки й люблять одягатися в дизайнерське вбрання, щоб справити враження на інших людей. Вони також люблять брати смокінги на офіційні заходи. Лев одягається відповідно до нагоди та з почуттям гідності й лідерства, і не боїться спробувати щось яскраве. Діва. Ці розсудливі чоловіки, якими керує стихія землі, люблять практичний одяг. Вони віддають перевагу добре скроєним, консервативним костюмам у відтінках сірого, темно-синього і коричневого. Їх також ніколи не застануть у сорочці з відсутнім ґудзиком або в костюмі, який не застібнутий на всі. А добре організований гардероб – це чарівна паличка Діви.

Чому б не зазирнути у путівник зі стилю для чоловіків, заснований на знаках Зодіаку? / Колаж 24 Каналу фото freepik

Терези. Ці чоловіки – з тих знаків Зодіаку, які завжди добре одягнені. Вони люблять сорочки, які застібаються на ґудзики, а також поло для вільного часу. Вони обожнюють бути стильними, але щоб при цьому не мати вигляд надмірно одягнених. Натхненні книгами, музеями й подорожами, Терези тягнуться до світу моди, і навіть здатні витратити всю зарплату на дизайнерські речі, які просто сподобалися.

Ці чоловіки – з тих знаків Зодіаку, які завжди добре одягнені. Вони люблять сорочки, які застібаються на ґудзики, а також поло для вільного часу. Вони обожнюють бути стильними, але щоб при цьому не мати вигляд надмірно одягнених. Натхненні книгами, музеями й подорожами, Терези тягнуться до світу моди, і навіть здатні витратити всю зарплату на дизайнерські речі, які просто сподобалися. Скорпіон. Ці пристрасні чоловіки одягаються так, як відчувають. Скорпіони можуть одягнутися з ніг до голови в небесно-блакитне, щоб висловити свій творчий настрій, або в чорне, щоб показати, що він в депресії. Вони легко експериментують зі своїм образом і не бояться носити сміливі принти. Вони люблять шкіру. І зазвичай мають кілька улюблених речей, які носять, незважаючи ні на що

Ці пристрасні чоловіки одягаються так, як відчувають. Скорпіони можуть одягнутися з ніг до голови в небесно-блакитне, щоб висловити свій творчий настрій, або в чорне, щоб показати, що він в депресії. Вони легко експериментують зі своїм образом і не бояться носити сміливі принти. Вони люблять шкіру. І зазвичай мають кілька улюблених речей, які носять, незважаючи ні на що Стрілець. Цим вогняним чоловікам потрібно відчувати себе молодими, тому багато хто з них одягається максимально юно. Вони віддають перевагу вільному одягу, джинсам і кросівкам. І хоча Стрільці можуть переплутати речі та вдягнути туфлі, які не підходять до вбрання, в них є впевненість, щоб хизуватися ними так, наче вони мають ідеальний вигляд разом.

Цим вогняним чоловікам потрібно відчувати себе молодими, тому багато хто з них одягається максимально юно. Вони віддають перевагу вільному одягу, джинсам і кросівкам. І хоча Стрільці можуть переплутати речі та вдягнути туфлі, які не підходять до вбрання, в них є впевненість, щоб хизуватися ними так, наче вони мають ідеальний вигляд разом. Козеріг. Цей земний знак любить консервативний одяг на замовлення, який робить сильну особисту заяву. Вони люблять мати охайний вигляд і не люблять модні тенденції. Їм подобаються старовинні ювелірні вироби, кишенькові годинники. І вони ніколи не вагаються, що одягнути зранку чи на якусь подію, бо завжди дуже добре знають і планують свій гардероб.

Цей земний знак любить консервативний одяг на замовлення, який робить сильну особисту заяву. Вони люблять мати охайний вигляд і не люблять модні тенденції. Їм подобаються старовинні ювелірні вироби, кишенькові годинники. І вони ніколи не вагаються, що одягнути зранку чи на якусь подію, бо завжди дуже добре знають і планують свій гардероб. Водолій. Це інтелектуали, які люблять одяг вільного крою, з шовку або натуральних волокон. Вони також люблять яскраві кольори в дорогоцінних тонах. Вони піклуються про навколишнє середовище і намагаються уникати одягу, виробленого компаніями з поганою репутацією. І ніхто й ніколи не може вказувати Водоліям, що одягати чи що робити.

Це інтелектуали, які люблять одяг вільного крою, з шовку або натуральних волокон. Вони також люблять яскраві кольори в дорогоцінних тонах. Вони піклуються про навколишнє середовище і намагаються уникати одягу, виробленого компаніями з поганою репутацією. І ніхто й ніколи не може вказувати Водоліям, що одягати чи що робити. Риби. Ці представники водної стихії люблять шовк і атлас. Багато з них також є денді, які люблять одягатися відповідно до того, що вимагає випадок. Багато з них займаються спортом і носять спортивне. Зрештою, Риби можуть носити все що завгодно, демонструючи це у всі можливі способи. І це саме ті люди, які ведуть друзів у новий магазин у місті або обирають найкраще місце для шопінгу.

Важливо! Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.