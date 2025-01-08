Кого Стів Джобс вважав найкращими лідерами: придивіться – вони серед нас

Величезний вплив Стіва Джобса як керівника Apple відчувається досі, і не тільки через продукцію компанії. Унікальною була і його, до прикладу, практика найму на роботу – "жодних ідіотів".

А от цікаво, кого цей геніальний чоловік вважав найкращими менеджерами? Відповідь, як зауважив 24 Канал із посиланням на Fortune, може здивувати.

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Ті, хто ніколи не хотів працювати

Коли Стів Джобс та інші співзасновники Apple вперше усвідомили, наскільки великою буде їхня компанія, то вирішили найняти "професійний менеджмент". Тобто людей, які знали, як керувати людьми. Але, як згодом говорив сам Джобс, це не спрацювало.

Більшість з них були бовдурами. Вони знали, як керувати, але не знали, як щось робити,

– говорив він.

Джобс стверджував, що люди, які найменше очікували, що стануть лідерами, в підсумку і ставали найкращими. Це тому, що інші працівники могли навчитися від них, оскільки опанували їхній набір навичок, а не зосереджувалися лише на управлінні.

Стів Джобс давав 3 ключові управлінські поради / Фото AP

То що ж робить з людей найкращих менеджерів

Перша управлінська порада Джобса – ставити на керівні посади людей, які працюють на найвищому рівні. А найкращих менеджерів він описав так:

Вони ніколи не хотіли бути менеджерами, але вирішили, що повинні стати менеджерами, тому що ніхто інший не зможе робити цю роботу так добре, як вони.

Друга ключова порада Джобса випливає з його позиції, що Apple має бути компанією, яка співпрацює в об'єднанні робітників "спільним баченням". Це було центральною концепцією.

Це і є лідерство: мати бачення, вміти сформулювати його так, щоб люди навколо вас могли його зрозуміти, і досягти консенсусу щодо спільного бачення,

– сказав Джобс у середині 1980-х.

А через роки додав, що командна робота залежить від довіри – "до інших людей, які можуть виконати свою частину роботи, і без того, щоб постійно за ними спостерігати".

І третя порада – це наймати правильних людей. Мовиться про те, що люди, "шалено хороші у своїй справі", "не обов'язково є досвідченими професіоналами".