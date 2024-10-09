Джобс хотів зламати цю тенденцію, і тому пропонував пошукачам "пивний тест". Про що він і як його використовували під час співбесід, розповіли на порталі JOE.

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"Пивний тест" Стіва Джобса: що це та як працює

Є така думка, що співбесіди мають бути досить формальними. Але нині покійний генеральний директор Apple вважав інакше. Йому не подобалося, коли люди приходили на співбесіди із заздалегідь спланованими відповідями та сценаріями.

А ключовим питанням, яке Стів Джобс сам собі ставив на співбесіді, було таким: "Чи випив би я з цією людиною пива? Чи спілкувався б я з нею за невимушених обставин на прогулянці?"

Саме так він і робив. Джобс виводив співбесідника з офісу, йшов з ним на прогулянку і запрошував випити пива – щоб вирішити, чи це та людина, яку він бачить поруч у майбутньому.

Стів Джобс мав цікаву загадку з пивним присмаком для претендентів на роботу / Колаж 24 Каналу фото freepik і AP

Створювана Джобсом ситуація мала допомогти потенційному працівникові розкритися і розслабитися, вийти з жорсткого середовища офісної співбесіди.

Звісно, Джобс ставив запитання і традиційні для співбесіди, на кшталт "коли ви востаннє чогось досягали", і більш невимушені, як-от "що ви робили минулого літа".

На ці запитання нема правильних чи неправильних відповідей, у такий спосіб Стів Джобс просто намагався краще пізнати людину і вирішити, чи підходить вона для роботи.

Та хай там як, він все одно шукав тільки найкращих з найкращих. Ураховуючи місце Apple у світі та нашому житті сьогодні, здається, співбесіди Джобса та його "пивний тест" були досить успішним рішенням.